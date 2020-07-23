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В Ганцевичском районе сгорело 25 т сена

23.07.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ганцевичском районе сгорело сенохранилище, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Ганцевичском районе сгорело 25 т сена

Пожар произошел поздно вечером 21 июля в деревне Полонь на территории молочно-товарной фермы, где располагался склад хранения грубых кормов. Пожарный расчет РОЧС спустя 8 минут после сообщения о возгорании был на месте. К этому моменту сенохранилище было полностью охвачено огнем.

Фото Ганцевичского РОЧС

В результате здание склада уничтожено, а вместе с ним 25 т сена, в том числе 20 т нынешнего укоса.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  В Ганцевичском районе сгорело сенохранилище, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Пожар произошел поздно вечером 21 июля в деревне Полонь на...
 
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