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В Ганцевичском районе сгорело 25 т сена
23.07.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Пожар произошел поздно вечером 21 июля в деревне Полонь на территории молочно-товарной фермы, где располагался склад хранения грубых кормов. Пожарный расчет РОЧС спустя 8 минут после сообщения о возгорании был на месте. К этому моменту сенохранилище было полностью охвачено огнем.
Фото Ганцевичского РОЧС
В результате здание склада уничтожено, а вместе с ним 25 т сена, в том числе 20 т нынешнего укоса.
Причина пожара устанавливается.
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В Ганцевичском районе сгорело сенохранилище, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Пожар произошел поздно вечером 21 июля в деревне Полонь на...
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