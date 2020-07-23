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В одном из минских кинотеатров теперь можно съесть бургер или суп. Где и сколько это стоит?
Источник материала: Tut.by
Теперь в одном из минских кинотеатров можно полноценно пообедать. В столичном кинокомплексе
Ранее в лаунж-зоне кинокомплекса можно было заказать в ожидании фильма фуд-сеты с тапасами. Теперь в меню появились холодные супы (гаспачо и холодник), салаты и даже классический бургер. В конце августа в меню включат еще и суши.
— Мы решили расширить меню и предложить гостям полноценную еду прямо в кинокомплексе, так как заметили: на вечерние сеансы в будние дни люди часто приходят сразу после работы. Стандартный кинотеатральный набор — попкорн и газированные напитки — вряд ли могут утолить голод после рабочего дня. Поэтому в меню и появился бургер, салаты и супы, — поясняет руководство кинокомплекса.
Блюда названы в честь известных фильмов — как авторских, так и блокбастеров. Так, в меню есть супы «Служебный роман» (холодник) и «Вики Кристина Барселона» (гаспачо), овощной салат «Укрощение строптивого» и салат «Доспехи бога» с куриной грудкой, апельсинами и соусом терияки. Бургер с черной булочкой получил название «Люди в черном».
В меню осталось два сета с закусками, их названия отражают характер блюда — «Джентльмены» содержит мини-чизбургеры, картофельные чипсы, профитроли из форели, а «Римские каникулы» включают в себя сыры, креветки и ветчину.
При желании официант доставит заказ гостя в зрительный зал. Расстояние между креслами и шахматная рассадка позволят поужинать или пообедать, не мешая другим зрителям.
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Теперь в одном из минских кинотеатров можно полноценно пообедать. В столичном кинокомплексе Falcon Club Бутик Кино поняли, что в кинотеатре необязательно есть чипсы и...
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