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В одном из минских кинотеатров теперь можно съесть бургер или суп. Где и сколько это стоит?

23.07.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теперь в одном из минских кинотеатров можно полноценно пообедать. В столичном кинокомплексе Falcon Club Бутик Кино поняли, что в кинотеатре необязательно есть чипсы и попкорн, и теперь в меню кинотеатра появились супы, бургеры и салаты. AFISHA.TUT.BY узнала, сколько это стоит.


Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Ранее в лаунж-зоне кинокомплекса можно было заказать в ожидании фильма фуд-сеты с тапасами. Теперь в меню появились холодные супы (гаспачо и холодник), салаты и даже классический бургер. В конце августа в меню включат еще и суши.

— Мы решили расширить меню и предложить гостям полноценную еду прямо в кинокомплексе, так как заметили: на вечерние сеансы в будние дни люди часто приходят сразу после работы. Стандартный кинотеатральный набор — попкорн и газированные напитки — вряд ли могут утолить голод после рабочего дня. Поэтому в меню и появился бургер, салаты и супы, — поясняет руководство кинокомплекса.


Бургер «Люди в черном». Фото предоставлено руководством кинокомплекса

Блюда названы в честь известных фильмов — как авторских, так и блокбастеров. Так, в меню есть супы «Служебный роман» (холодник) и «Вики Кристина Барселона» (гаспачо), овощной салат «Укрощение строптивого» и салат «Доспехи бога» с куриной грудкой, апельсинами и соусом терияки. Бургер с черной булочкой получил название «Люди в черном».


Холодник «Служебный роман». Фото предоставлено руководством кинокомплекса

Салат «Доспехи бога». Фото предоставлено руководством кинокомплекса

В меню осталось два сета с закусками, их названия отражают характер блюда — «Джентльмены» содержит мини-чизбургеры, картофельные чипсы, профитроли из форели, а «Римские каникулы» включают в себя сыры, креветки и ветчину.

При желании официант доставит заказ гостя в зрительный зал. Расстояние между креслами и шахматная рассадка позволят поужинать или пообедать, не мешая другим зрителям.

Где: Falcon Club Бутик Кино (пр-т Победителей, 20)
Сколько: салаты — 12 рублей, супы — 7−8 рублей, бургер — 13 рублей, фудсеты — 25 рублей

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Теги: Минск
 
 
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