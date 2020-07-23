Тот самый выпускник, который кричал про перемены на линейке, снял мощное обращение к ОМОНу

Источник материала: KYKY

Еще не забыли о Владиславе Римашевском? Это выпускник минской гимназии №192, который в середине июня в одну секунду стал героем соцсетей . Все потому, что на линейке он внезапно прокричал в микрофон о том, как все ждут перемен после 9 августа – и верят, что после этого дня во власти не останется «подлых» людей. «Жыве Беларусь!» – такими словами закончился спич Римашевского, после чего парню зааплодировали.

Сегодня на YouTube выпускника появилось новое видео – это обращение к ОМОНу. В ролике Владислав говорит, беларусы никогда не побеждали ОМОН – они всего лишь хотят гордиться «своими сильными парнями». И предлагает объединиться ради победы. Перед просмотром предупредим, что в видео присутствуют сцены насилия. Если для вас это неприемлемо, прочитайте лучше , как беларус благодаря одному снимку на айфон стал фотографом года по мнению одной из самых престижных премий мира.

Обложка: Владислав Римашевский в Instagram .