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Тот самый выпускник, который кричал про перемены на линейке, снял мощное обращение к ОМОНу
Источник материала: KYKY>
Еще не забыли о Владиславе Римашевском? Это выпускник минской гимназии №192, который в середине июня в одну секунду
Сегодня на YouTube выпускника появилось новое видео – это обращение к ОМОНу. В ролике Владислав говорит, беларусы никогда не побеждали ОМОН – они всего лишь хотят гордиться «своими сильными парнями». И предлагает объединиться ради победы. Перед просмотром предупредим, что в видео присутствуют сцены насилия. Если для вас это неприемлемо,
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Еще не забыли о Владиславе Римашевском? Это выпускник минской гимназии №192, который в середине июня в одну секунду стал героем соцсетей. Все потому, что на линейке...
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