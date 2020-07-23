Колумнист «СБ» прогнозирует кровавую цветную революцию в Беларуси

Жесты штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской «пальцы-сердце-кулак» напомнили колумнисту Андрею Муковозчику нацистский жест «зиг хайль». А белая повязка, по его мнению, придумана для эффекта – на ней хорошо видна кровь.

Статья о цветной революции опубликована 22 июля в президентской газете. Автор - лауреат премии «Золотое перо» Беларуси Андрей Муковозчик – жестко критикует оппонентов Александра Лукашенко на предстоящих выборах.

По его мнению, зачинщиками цветной революции являются студенты и «заробитчане», которых он сравнивает с украинскими «бандеровцами».

«Делать таким нечего, перспективы туманны, чего не побузить? Да и деньги заканчиваются - вот их им и насыплют. И пошлют валить власть», - пишет Муковозчик.

В ответ на предложение использовать белые ленты, Муковозчик заявил, что «если ничего под рукой нет - хоть прокладку на себя цепляй, думаю, они еще это предложат».

Предложение Светланы Тихановской надевать белые блузки и майки автор статьи пояснил тем, что протестующие просто хотят потом предъявить «западному телезрителю», ведь на белом «эффектно смотрится кровь».

«Хочу сказать всему нашему креативному фейсбучному классу, всем разночинцам, помогающим раздувать бунт в социальных сетях, всем мужичкам с тапком в одной руке и пивом в другой. Вы готовы к тому, что в вашей семье, в вашем доме, в вашем окружении кого-то не станет? Готовьтесь. Могут даже убить, а скорее всего, убьют обязательно - без этого бабий бунт до цветной революции не дорастет. И, скорее всего, убьют свои же: провокация для мятежа - это альфа и омега», - пишет автор.

Он уверен, что в стране готовится кровавая «цветная» революция, идет травля на всех «государственников». Наезды на избирательные комиссии. И бабий уличный бунт независимо от выборов.

«Так вот, со штабными, которые все это и готовят, и продвигают, разговаривать смысла не вижу. Две слиняют сразу же после начала, а одна, боюсь, так до конца ничего и не поймет», - пишет Муковозчик.

Напомним, на заседании 22 июля глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила , что принято решение сократить количество национальных наблюдателей до 5 человек на участке в основной день голосования, и до 3-х - во время досрочного. Такое решение было обосновано неблагоприятной эпидситуацией в стране.

В штабе Бабарико предложили наблюдать за выборами дистанционно с помощью видеокамер.