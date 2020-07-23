Альтернативная биография Хиллари Клинтон: Hulu покажет сериал про политика

Источник материала: ОНТ

Стриминговый сервис Hulu работает над сериалом, в основе которого лежит альтернативная биография американского политика Хиллари Клинтон. Об этом сообщает Variety.

Сериал базируется на книге американской писательницы Куртис Ситтенфилд «Rodham». Hulu приобрел права на экранизацию. Сама книга была признана бестселлером по версии The New York Times. По сюжету книги Хиллари Клинтон не выходит замуж за Билла Клинтона и остается Хиллари Родэм.

В сериале будет показана история амбициозной молодой женщины, которая живет и развивается во второй половине XX века, переходя от идеализма к цинизму и обратно.

Сценарий напишет Сара Трим. Ранее она работала над проектами «Как преуспеть в Америке» и «Карточный домик». Также Сара вступит как исполнительный продюсер.

Фото: usa.greekreporter.com

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