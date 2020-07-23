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Новые iPhone 12 станут меньше работать от батареи? Что говорят инсайдеры

23.07.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новые iPhone 12 получат батареи уменьшенного объема, заявил известный японский блог MacOtakara. Об этом со ссылкой на него также пишет издание Gizmochina.


По данным блога, объем встроенного аккумулятора iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro составит 2775 мАч. Увеличенный iPhone 12 Pro Max якобы оснастят батареей на 3687 мАч, а миниатюрный iPhone 12 обзаведется батареей на 2227 мАч. Для сравнения: нынешние iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащаются аккумуляторами емкостью в 3110 мАч, 3046 мАч и 3969 мАч.

Почему в компании пошли на уменьшение емкости батарей в будущих смартфонах, пока непонятно. Особенно с учетом того, что в моделях с приставкой Pro ожидается поддержка режима работы экрана в 120 Гц, что требует больше энергии.

MacOtakara также сообщает, что релиз смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения (5G) перенесут на ноябрь, а LTE-версии запустят во второй половине октября. Впрочем, к этому пока лучше относиться с настороженностью. По сообщениям большинства других инсайдеров, все четыре смартфона — iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — будут поддерживать 5G. А о выходе версий только с 4G заявляют единицы.

Напомним: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max соответственно получат экраны с OLED-матрицами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Процессорами для всей четверки выступит Apple A14 Bionic, основные камеры будут двойными (в первых двух смартфонах) и тройными (в Pro-модификациях).

Ориентировочная стартовая цена iPhone 12 в США — 649 или 699 долларов, iPhone 12 Max — 799 долларов, iPhone 12 Pro — 999 долларов, iPhone 12 Pro Max — 1099 долларов. Кроме того, из коробок с гаджетами якобы уберут проводные наушники и даже адаптеры питания. Останется только провод USB-C/Lightning.

Ниже — цены популярных сейчас iPhone:

 
 
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Об изменениях в объем аккумуляторов заявил известный японский блог.
 
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