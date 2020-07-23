Новые iPhone 12 станут меньше работать от батареи? Что говорят инсайдеры

Источник материала: Tut.by

Новые iPhone 12 получат батареи уменьшенного объема, заявил известный японский блог MacOtakara . Об этом со ссылкой на него также пишет издание Gizmochina .





По данным блога, объем встроенного аккумулятора iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro составит 2775 мАч. Увеличенный iPhone 12 Pro Max якобы оснастят батареей на 3687 мАч, а миниатюрный iPhone 12 обзаведется батареей на 2227 мАч. Для сравнения: нынешние iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащаются аккумуляторами емкостью в 3110 мАч, 3046 мАч и 3969 мАч.

Почему в компании пошли на уменьшение емкости батарей в будущих смартфонах, пока непонятно. Особенно с учетом того, что в моделях с приставкой Pro ожидается поддержка режима работы экрана в 120 Гц, что требует больше энергии.

MacOtakara также сообщает, что релиз смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения (5G) перенесут на ноябрь, а LTE-версии запустят во второй половине октября. Впрочем, к этому пока лучше относиться с настороженностью. По сообщениям большинства других инсайдеров, все четыре смартфона — iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — будут поддерживать 5G. А о выходе версий только с 4G заявляют единицы.

Напомним: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max соответственно получат экраны с OLED-матрицами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Процессорами для всей четверки выступит Apple A14 Bionic, основные камеры будут двойными (в первых двух смартфонах) и тройными (в Pro-модификациях).

Ориентировочная стартовая цена iPhone 12 в США — 649 или 699 долларов, iPhone 12 Max — 799 долларов, iPhone 12 Pro — 999 долларов, iPhone 12 Pro Max — 1099 долларов. Кроме того, из коробок с гаджетами якобы уберут проводные наушники и даже адаптеры питания. Останется только провод USB-C/Lightning.

Ниже — цены популярных сейчас iPhone: