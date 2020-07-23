The Cure выпустит самый грустный альбом за всю свою историю

Источник материала: ОНТ

Участник британской рок-группы The Cure Роджер О’Доннелл рассказал, что они планируют выпустить самый грустный альбом за всю свою историю. Об этом сообщает Buro.

Как будет называться новый альбом, а также когда поклонники смогут его оценить, музыкант не назвал. Однако О’Доннелл попросил набраться терпения, потому что это будет потрясающая запись.

Фото: english.radio.cz / Colours of Ostrava

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