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The Cure выпустит самый грустный альбом за всю свою историю
Источник материала: ОНТ
Участник британской рок-группы The Cure Роджер О’Доннелл рассказал, что они планируют выпустить самый грустный альбом за всю свою историю. Об этом
Как будет называться новый альбом, а также когда поклонники смогут его оценить, музыкант не назвал. Однако О’Доннелл попросил набраться терпения, потому что это будет потрясающая запись.
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Участник британской рок-группы The Cure Роджер О’Доннелл рассказал, что они планируют выпустить самый грустный альбом за всю свою историю. Об этом сообщает Buro. Как...
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