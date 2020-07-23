«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для того, чтобы на селе не только работалось, но и жилось хорошо, молодых специалистов активно обеспечивают собственными квадратными метрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Так, в Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей. Панельные домики разработали и изготовили в Светлогорском домостроительном комбинате. Проект презентовали главе государства в апреле во время рабочего визита в районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

С новосёлами встретился Александр Добриян.





Молодая хозяйка Наталья Стовба с утра у плиты. Это её первый обед в новом доме.





Суета на кухне неслучайна. На новоселье молодая семья ждёт почётных гостей. Ключи от дома и подарки из рук руководства области.





Наталья и Александр – молодые ветеринарные врачи. В Наровлянский район приехали сразу после академии. Работа нравится –местное хозяйство агрокомбинат «Заря» одно из лучших в стране.





Наталья Стовба, ветеринарный врач агрокомбината «Заря»:

Всё это способствует тому, что здесь хочется остаться. Есть все условия для работы, и денег хватает.





Александр Добриян, корреспондент:

Всего несколько месяцев назад эти домики в Завойти презентовали главе государства. За это время внешне они ничем не изменились. Такие же милые и уютные. Главное отличие – теперь в них живут люди.

Ремонт под ключ. По комфорту это жильё ничем не отличается от столичных квартир. Бонус частного дома – свежий воздух, сельские пейзажи из окна и шаговая доступность до рабочего места.

«Этим мы возвращаем наших жителей». Молодые специалисты получили ключи от нового жилья в Наровлянском районе





Александр Лукашенко, говоря о пострадавших территориях, не раз отмечал: это земля, на которой мы будем жить. И задача для руководства на местах – сделать эту жизнь максимально комфортной для людей.





К слову, молодые новосёлы с новым домом связывают самые важные планы. Уже в октябре Наталья планирует уйти в декретный отпуск.