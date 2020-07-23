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«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для того, чтобы на селе не только работалось, но и жилось хорошо, молодых специалистов активно обеспечивают собственными квадратными метрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей. Панельные домики разработали и изготовили в Светлогорском домостроительном комбинате. Проект презентовали главе государства в апреле во время рабочего визита в районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.
Молодая хозяйка Наталья Стовба с утра у плиты. Это её первый обед в новом доме.
Суета на кухне неслучайна. На новоселье молодая семья ждёт почётных гостей. Ключи от дома и подарки из рук руководства области.
Наталья и Александр – молодые ветеринарные врачи. В Наровлянский район приехали сразу после академии. Работа нравится –местное хозяйство агрокомбинат «Заря» одно из лучших в стране.
Наталья Стовба, ветеринарный врач агрокомбината «Заря»:
Александр Добриян, корреспондент:
Ремонт под ключ. По комфорту это жильё ничем не отличается от столичных квартир. Бонус частного дома – свежий воздух, сельские пейзажи из окна и шаговая доступность до рабочего места.
Александр Лукашенко, говоря о пострадавших территориях, не раз отмечал: это земля, на которой мы будем жить. И задача для руководства на местах – сделать эту жизнь максимально комфортной для людей.
К слову, молодые новосёлы с новым домом связывают самые важные планы. Уже в октябре Наталья планирует уйти в декретный отпуск.
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«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей
Новости Беларуси. Для того, чтобы на селе не только работалось, но и жилось хорошо, молодых специалистов активно обеспечивают собственными квадратными...
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