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«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей

23.07.2020 15:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для того, чтобы на селе не только работалось, но и жилось хорошо, молодых специалистов активно обеспечивают собственными квадратными метрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей

Так, в Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей. Панельные домики разработали и изготовили в Светлогорском домостроительном комбинате. Проект презентовали главе государства в апреле во время рабочего визита в районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.  

С новосёлами встретился Александр Добриян.  

«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей

Молодая хозяйка Наталья Стовба с утра у плиты. Это её первый обед в новом доме.  

«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей

Суета на кухне неслучайна. На новоселье молодая семья ждёт почётных гостей. Ключи от дома и подарки из рук руководства области.  

«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей

Наталья и Александр – молодые ветеринарные врачи. В Наровлянский район приехали сразу после академии. Работа нравится –местное хозяйство агрокомбинат «Заря» одно из лучших в стране.  

«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей

Наталья Стовба, ветеринарный врач агрокомбината «Заря»:  
Всё это способствует тому, что здесь хочется остаться. Есть все условия для работы, и денег хватает.  

«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей

Александр Добриян, корреспондент:  
Всего несколько месяцев назад эти домики в Завойти презентовали главе государства. За это время внешне они ничем не изменились. Такие же милые и уютные. Главное отличие – теперь в них живут люди.  

Ремонт под ключ. По комфорту это жильё ничем не отличается от столичных квартир. Бонус частного дома – свежий воздух, сельские пейзажи из окна и шаговая доступность до рабочего места.  

«Этим мы возвращаем наших жителей». Молодые специалисты получили ключи от нового жилья в Наровлянском районе

«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей

Александр Лукашенко, говоря о пострадавших территориях, не раз отмечал: это земля, на которой мы будем жить. И задача для руководства на местах – сделать эту жизнь максимально комфортной для людей.   

«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей

К слову, молодые новосёлы с новым домом связывают самые важные планы. Уже в октябре Наталья планирует уйти в декретный отпуск.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Стовба, Александр Добриян

 
 
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