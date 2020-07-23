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Альфа Банк рассматривает покупку Идея Банка

23.07.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одним из потенциальных покупателей ЗАО «Идея Банк» может стать белорусский Альфа Банк, сообщает польское издание Puls Biznesu.

Издание сообщает, что принадлежащий польскому Getin Holding «Идея Банк» может быть продан с дисконтом 20% от собственного капитала. Собственный капитал Идея Банка на 1 июля составил 86,729 млн. рублей.

В начале июля, Getin Holding сообщил, что получил два необязательных предложения о продаже акций «Идея Банка» и акционеры вступили в соответствующие переговоры.

Потенциальным покупателям белорусского банка было предложено провести проверку финансового положения. Прибыль Идея Банка после уплаты налога по итогам 6 месяцев составила 1,884 млн. рублей.

Польский финансовый холдинг «Getin Holding S.A.» купил 75% акций белорусского «Сомбелбанка» в 2008 году. В 2013 году «Сомбелбанк» был переименован в «Идея Банк» (Idea Bank). На тот момент под этим брендом банки группы Getin Holding работали в Польше и Украине.
 
 
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Одним из потенциальных покупателей ЗАО «Идея Банк» может стать белорусский Альфа Банк, сообщает польское издание Puls Biznesu.
 
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