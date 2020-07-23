Вторые выходные подряд ГАИ будет проводить акцию «Трезвый водитель»

Источник материала: Слуцк Город

Проблема нетрезвого вождения остаётся как никогда актуальной. С пятницы по вторник, 24-28 июля, Госавтоинспекция по всей стране проведёт акцию «Трезвый водитель». Об этом SG сообщили в ОГАИ Слуцкого РОВД.

К таким акциям привлекаются рейдовые группы из сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Несение службы будет максимально приближено к местам массового отдыха, увеселительным заведениям, а также круглосуточным объектам торговли спиртными напитками.

Как можно предположить из заголовка «ГАИ Минской области проверит каждого водителя на трезвость» на сайте УВД, за 5 дней профилактического мероприятия инспекторы постараются проверить физическое состояние как можно большего числа водителей.

За нетрезвое вождение или отказ от освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения прав сроком на 3 года и штрафом 100 базовых величин. За повторное в течение года управление в состоянии алкогольного опьянения правонарушитель привлекается к уголовной ответственности со специальной конфискацией транспортного средства.