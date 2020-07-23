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Две девушки сбежали из оздоровительного лагеря. Их ищет милиция

23.07.2020 16:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Две девушки сбежали из оздоровительного лагеря. Их ищет милиция

Две несовершеннолетние минчанки сбежали из оздоровительного лагеря в Воложинском районе, сообщает МВД в своем Telegram-канале «Разыскивает милиция».

Милиция ищет 17-летнюю Инну Зеленкевич и 14-летнюю Викторию Ляховскую. Сегодня около двух часов ночи девушки ушли из оздоровительного лагеря «Юбилейного» возле Ракова. 

Приметы Инны Зеленкевич: рост 163 см, карие глаза, прямые длинные каштановые волосы. Была одета в синие джинсы, черную байку, темную куртку и зелено-оранжевые кроссовки.  


Приметы Виктории Ляховской: рост 160 см, худощавое телосложение, голубые глаза, прямые длинные светло-русые волосы. Была одета в черные штаны в белую вертикальную полоску, белые кроссовки, темно-синюю байку с капюшоном и темную куртку.


Всех, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетних, милиция просит позвонить в Воложинский РОВД по телефонам: 8 (01772) 5-53-02, 8 (01772) 5-40-21, 8 (029) 685-53-02, 8 (029) 530-56-25, 8 (044) 748-59-73.

ФОТО: БЕЛТА, Telegram-канал «Разыскивает милиция»

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Две несовершеннолетние минчанки сбежали из оздоровительного лагеря в Воложинском районе, сообщает МВД в своем Telegram-канале «Разыскивает милиция». Милиция ищет...
 
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