Пожилой мужчина потерялся в лесу, волонтёры Ангела собираются на поиски

Источник материала: Виртуальный Брест

Пожилой мужчина с угрозой жизни в лесу!Нужен транспорт и финансовая помощь! Наши волонтеры работают на местности с 18 июля, нам нужна ваша помощь!





Выезд в Пружанской район, д. Чадель.

Работа поисковых групп планируется до 26-го июля, если вы готовы остаться на несколько дней, просим сообщить.



СРОЧНЫЙ сбор поисковой группы! Поиски в условиях лесной местности.



Время_и_место_сбора: 24.07.2020 в 9:30 ул. Московская 273 (стоянка администрации Московского района)

Одежда: удобная для ходьбы. С собой: фонарь, воду, что-либо от дождя.



Обязательно (!!!) средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) и средства защиты от клещей.

При наличии симптомов ОРВИ оставайтесь, пожалуйста, дома!







Оказать финансовую помощь поисково-спасательному отряду «Ангел» г.Бреста можно с помощью перевода по следующим реквизитам:

Номер Карты 5578 8433 8009 6374

срок действия 09/22



Контактное лицо: Ольга 8 (033) 673-04-90