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Пожилой мужчина потерялся в лесу, волонтёры Ангела собираются на поиски

23.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пожилой мужчина с угрозой жизни в лесу!Нужен транспорт и финансовая помощь! Наши волонтеры работают на местности с 18 июля, нам нужна ваша помощь!

Пожилой мужчина потерялся в лесу, волонтёры Ангела собираются на поиски

Выезд в Пружанской район, д. Чадель.

Работа поисковых групп планируется до 26-го июля, если вы готовы остаться на несколько дней, просим сообщить.

СРОЧНЫЙ сбор поисковой группы! Поиски в условиях лесной местности.

Время_и_место_сбора: 24.07.2020 в 9:30 ул. Московская 273 (стоянка администрации Московского района)
Одежда: удобная для ходьбы. С собой: фонарь, воду, что-либо от дождя.

Обязательно (!!!) средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) и средства защиты от клещей.
При наличии симптомов ОРВИ оставайтесь, пожалуйста, дома!

Пожилой мужчина потерялся в лесу, волонтёры Ангела собираются на поиски


Оказать финансовую помощь поисково-спасательному отряду «Ангел» г.Бреста можно с помощью перевода по следующим реквизитам:
Номер Карты 5578 8433 8009 6374
срок действия 09/22

Контактное лицо: Ольга 8 (033) 673-04-90

 
Теги: Брест
 
 
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  Пожилой мужчина с угрозой жизни в лесу!Нужен транспорт и финансовая помощь! Наши волонтеры работают на местности с 18 июля, нам нужна ваша помощь! Выезд в...
 
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