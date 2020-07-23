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Пожилой мужчина потерялся в лесу, волонтёры Ангела собираются на поиски
23.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пожилой мужчина с угрозой жизни в лесу!Нужен транспорт и финансовая помощь! Наши волонтеры работают на местности с 18 июля, нам нужна ваша помощь!
Выезд в Пружанской район, д. Чадель.
Работа поисковых групп планируется до 26-го июля, если вы готовы остаться на несколько дней, просим сообщить.
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Пожилой мужчина с угрозой жизни в лесу!Нужен транспорт и финансовая помощь! Наши волонтеры работают на местности с 18 июля, нам нужна ваша помощь! Выезд в...
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