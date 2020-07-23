Пьяный дедушка пытался уехать на неисправном автомобиле, и если бы не лопнуло колесо...

Источник материала: Виртуальный Брест

21 июля на линию «102» поступил звонок от гражданина с сообщением о том, что во дворе жилых домов по улице Гоголя в Бресте в автомобиле «Тойота» находится нетрезвый водитель. Правоохранители незамедлительно выбыли по названному адресу. Однако транспортного средства на указанном месте не оказалось.





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Очевидцы рассказали, что 70-летний мужчина, предположительно находясь в нетрезвом состоянии, пытался завести автомобиль, но безуспешно. Тогда пенсионер обратился к детям, которые гуляли во дворе, с просьбой подтолкнуть его транспортное средство. Несовершеннолетние с энтузиазмом принялись за дело. «Тойота» покатилась и через несколько секунд у авто лопнуло колесо, но движение продолжилось. Увидев происходящее, жильцы соседского дома подоспели на помощь, остановили автомобиль и забрали ключи у водителя, после чего обратились в милицию.

Мужчина пояснил, что дома употребил немного пива, однако в салоне автомобиля были замечены 3 пустые бутылки коньяка по 200 мл и пицца.

Медицинским освидетельствованием установлено наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе в концентрации 1,72 промилле.

В отношении мужчины составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, автомобиль доставлен на штрафстоянку.

После прохождения всех административных процедур, пенсионер, который едва ли стоял на ногах, был доставлен инспекторами по месту жительства. Опасаясь за горожанина, правоохранители сопроводили его прямо к квартире.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ предусматривается ответственность в виде наложения штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За те же действия, совершенные повторно в течение года, водителя ждут исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В целях предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями Госавтоинспекция области с 24 по 27 июля проведет профилактическую акцию «Пьяный за рулем – преступник!».