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Пьяный дедушка пытался уехать на неисправном автомобиле, и если бы не лопнуло колесо...
23.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21 июля на линию «102» поступил звонок от гражданина с сообщением о том, что во дворе жилых домов по улице Гоголя в Бресте в автомобиле «Тойота» находится нетрезвый водитель. Правоохранители незамедлительно выбыли по названному адресу. Однако транспортного средства на указанном месте не оказалось.
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Очевидцы рассказали, что 70-летний мужчина, предположительно находясь в нетрезвом состоянии, пытался завести автомобиль, но безуспешно. Тогда пенсионер обратился к детям, которые гуляли во дворе, с просьбой подтолкнуть его транспортное средство. Несовершеннолетние с энтузиазмом принялись за дело. «Тойота» покатилась и через несколько секунд у авто лопнуло колесо, но движение продолжилось. Увидев происходящее, жильцы соседского дома подоспели на помощь, остановили автомобиль и забрали ключи у водителя, после чего обратились в милицию.
Мужчина пояснил, что дома употребил немного пива, однако в салоне автомобиля были замечены 3 пустые бутылки коньяка по 200 мл и пицца.
Медицинским освидетельствованием установлено наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе в концентрации 1,72 промилле.
В отношении мужчины составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, автомобиль доставлен на штрафстоянку.
После прохождения всех административных процедур, пенсионер, который едва ли стоял на ногах, был доставлен инспекторами по месту жительства. Опасаясь за горожанина, правоохранители сопроводили его прямо к квартире.
В целях предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями Госавтоинспекция области с 24 по 27 июля проведет профилактическую акцию «Пьяный за рулем – преступник!».
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21 июля на линию «102» поступил звонок от гражданина с сообщением о том, что во дворе жилых домов по улице Гоголя в Бресте в автомобиле «Тойота» находится нетрезвый...
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