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«Нам всё равно пи***ц, я за Тихановскую». Пост дня: во что превратится Беларусь в случае победы Лукашенко

23.07.2020 17:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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HR Ксения Кручинина на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором пофантазировала, во что превратится Беларусь после 9 августа. С разрешения Ксении мы целиком цитируем написанный ею текст и предлагаем вам прочитать его, а затем обсудить:

«Слушайте, так, конечно, интересно все, что сейчас происходит. Просто невероятно...

В моей практике иногда случались кейсы, когда компании не могли уволить человека прямым путем, и тогда для человека создавались совершенно невыносимые трудовые условия. После которых человек уходил сам.

И сейчас я прямо очень хорошо вижу, что следующие пару лет, я думаю, больше он не протянет, будут прямо невыносимым условиями, и нас не то, что на десять лет откинет, нас откинет в 90-е. С одной стороны, очень страшно, с другой стороны – люди похлеще тараканов, они всегда адаптируются и выживают в любых условиях.

Невероятная безработица, в первую очередь для женской половины населения, – ресторанный бизнес, торговый, все, что создавало много рабочих мест для женщин, закроется.

Денег на зарплаты бюджетникам нет, от слова «совсем» – сначала перестанут платить 
угадайте кому – да-да-да – учителям, потом врачам, потом заводам (так как там крепкие мужчины), потом военным, потом милиции... Я думаю, где-то после пяти-шести месяцев отсутствия зарплаты у заводов он уже наконец-то с***ет [убежит] в неизвестном направлении.

Чтобы разжиться денежками, вангую увеличение налогов или какие-то новые налоги на жирных котов, головастиков (ИТ), ну и любой средний + бизнес, который научился зарабатывать вопреки.

Бизнес платить не захочет. Я не знаю, как коты и головастики, там все посложнее, но бизнес на**р [к черту] уволит всех, кто был, туда-сюда – а это еще безработные, и оставит тех, кто согласится на оплату без государства.

Чтобы выжить, к нам вновь вернется БАРТЕР. Любой формат сотрудничества без оплаты государству возродиться и начнет процветать.

Кстати, мне кажется, небольшие бизнесы, фермеры, ну и в принципе бизнесы, которые предлагают альтернативные способы покупки, будут пользоваться большей популярностью, чем гиперы и торговые компании, которые спонсируют активно сейчас власть. Доллар вновь стабилизируется как основная валюта Беларуси.

Частные учебные заведения получат свой максимальный рассвет – любой, кто захочет лучшей доли ребенку, будет щемиться в частную школу и недоедать, но мечтать отправить ребенка подальше из страны.

Бизнес, который может уехать, уедет, Литва Латвия и Украина приложат максимум усилий в этом направлении. Точнее, им даже усилия не придется прилагать, но они все равно сделают свои территории еще доступнее.

Все, что связано с жильем, будет в упадке (продажа, аренда, ремонт), люди и семьи будут объединяться для совместного проживания (коммуналочки, ага, они, родимые), чтобы разделить еду и коммунальные услуги. Ну, как вы понимаете, стройка ляжет могильной плитой.

Россия, конечно, заберет наших мужиков-строителей, но обязательно их на***т [обманет] по полной. Они и так не очень добрые, а станут еще злее.

БелАЭС е***т [накроется] – в стране нет ни одного хоть мало-мальски нормально функционирующего государственного органа, почему нам надо думать, что в АЭС поедут ответственные люди, любящие свою страну и работу. Европейцы не поедут из принципа, а кто больший раздолбай, мы или русские, я затрудняюсь ответить.

Поэтому я буду за Светлану Тихановскую, нам все равно пи***ц [конец], вопрос только в том, начнем мы его разгребать 10 числа или в середине 2021-го, когда без денег нам надо будет потратиться на выборы нового лидера еще раз и искать быстрые решения при очень плохих стартовых условиях».

Читайте по теме: Тихановскую снимут с выборов? Осмелятся ли открыть огонь по людям? Что будет в Беларуси после 9 августа – говорит политолог

 
Теги: Курсы валют
 
 
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HR Ксения Кручинина на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором пофантазировала, во что превратится Беларусь после 9 августа. С разрешения Ксении мы...
 
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