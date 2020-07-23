Источник материала: ОНТ

Неделя остаётся до старта главного легкоатлетического события года в Беларуси. Открытый чемпионат страны стартует на «Динамо» 31 июля.

Также турнир называют «Белорусскими легкоатлетическими играми». Известно, что участие в соревнованиях подтвердили спортсмены из Израиля и Турции. Возможно, на «Динамо» будут и представители других стран. Также выступят все лучшие белорусские атлеты: чемпионка Европы Эльвира Герман, лидер мирового сезона Анастасия Мирончик-Иванова; победители двух Европейских игр – Максим Недосеков, Татьяна Холодович, Кристина Тимановская и многие другие. Призовой фонд открытого чемпионата Беларуси составит 40 тысяч рублей плюс бонусы за рекорды. Соревнования пройдут на национальном олимпийском стадионе «Динамо» с 31 июля по 2 августа.

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