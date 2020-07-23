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Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом
Источник материала: СТВ
Рано утром женщина проснулась из-за кошачьего мяуканья. У пушистой гостьи была очень серьёзная причина разбудить хозяйку дома.
Как
И к девяти утра дома у Флорик появились четыре котёнка. Женщина догадалась, что кошка искала безопасное место для своих детёнышей. Ида отнесла гостью к ветеринарам, чтобы они осмотрели её, оказали помощь и сделали прививку.
После этого женщина приютила Салами и её малышей у себя. Когда котята подросли, Ида раздала их своим друзьям, а кошка осталась жить вместе с ней и другим котом кличке Брюс.
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Рано утром женщина проснулась из-за кошачьего мяуканья. У пушистой гостьи была очень серьёзная причина разбудить хозяйку дома. Как сообщает Metro, несколько недель...
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