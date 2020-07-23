ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом

23.07.2020 18:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Рано утром женщина проснулась из-за кошачьего мяуканья. У пушистой гостьи была очень серьёзная причина разбудить хозяйку дома.

Как сообщает Metro, несколько недель Ида Флорик подкармливала бродячую кошку, которую назвала Салами. Услышав мяуканье однажды утром, женщина открыла дверь и увидела на пороге то самое животное. По настойчивости пушистой гостьи Ида поняла, что у неё должна быть очень важная причина так себя вести.

Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом
Фото: instagram.com/idafloreak 

Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом
Фото: instagram.com/idafloreak 

И к девяти утра дома у Флорик появились четыре котёнка. Женщина догадалась, что кошка искала безопасное место для своих детёнышей. Ида отнесла гостью к ветеринарам, чтобы они осмотрели её, оказали помощь и сделали прививку.

Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом
Фото: instagram.com/idafloreak 

Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом
Фото: instagram.com/idafloreak 

После этого женщина приютила Салами и её малышей у себя. Когда котята подросли, Ида раздала их своим друзьям, а кошка осталась жить вместе с ней и другим котом кличке Брюс.

Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом
Фото: instagram.com/idafloreak 

Ранее мы рассказывали про злого кота, которого забрали из приюта. Вот как он ведёт себя теперь (здесь подробности).

Люди в материале: Ида Флорик, Ida Floreak

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рано утром женщина проснулась из-за кошачьего мяуканья. У пушистой гостьи была очень серьёзная причина разбудить хозяйку дома. Как сообщает Metro, несколько недель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня последний день для сдачи централизованного тестирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика