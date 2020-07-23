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Компания Jaguar Land Rover представила бесконтактный сенсорный экран

23.07.2020 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Jaguar Land Rover сообщила о разработке уже запатентованной технологии так называемого предиктивного соприкосновения (predictive touch), созданной в сотрудничестве с Кембриджским университетом. Ожидается, что она позволит водителям меньше отвлекаться от дороги и, к тому же, снизить риск распространения бактерий и вирусов.


Новая технология использует искусственный интеллект и набор датчиков для прогнозирования желаемой точки прикосновения пользователя к экрану — вне зависимости от того, какое окно отображается: карта спутниковой навигации, регулировка температуры в салоне или настройки развлекательной системы. Прикасаться к экрану при этом не требуется. Лабораторные тесты и испытания в реальных дорожных условиях продемонстрировали, что технология «предиктивного прикосновения» может примерно на 50% сократить усилия, которые водитель затрачивает на действия с сенсорным экраном медиа-системы автомобиля.

По словам разработчиков, технология бесконтактных взаимодействий находится на высоком уровне готовности к производству и может быть интегрирована в уже существующие сенсорные экраны и интерактивные дисплеи. Впрочем, точных сроков появления таких бесконтактных экранов на серийных моделях в Jaguar Land Rover пока не называют.

 
 
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Компания Jaguar Land Rover сообщила о разработке технологии так называемого «предиктивного соприкосновения», созданной в сотрудничестве с Кембриджским университетом.
 
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