Сегодня последний день для сдачи централизованного тестирования

Источник материала: ОНТ

В Беларуси завершилось централизованное тестирование. Сегодня для абитуриентов – последний резервный день.

В Гродненской области этой возможностью воспользовались 18 человек. Рассадка – по одному за парту, в каждой аудитории отдельный предмет. За ходом испытаний традиционно наблюдают представители Комитета госконтроля. В этом году специалисты отметили высокую явку абитуриентов. Около пяти с половиной тысяч человек сдали более 18 тысяч тестов. За всю вступительную кампанию лишь одного абитуриента удалили за использование мобильного телефона. Отметили и высокий уровень подготовки, хотя новшеств было много. В частности, испытания в резервные дни прошли и в регионах, а не только в столице.

Александра Слапик, абитуриент: «Заболел зуб и пришлось срочно ехать в стоматологию лечить. Не получилось приехать на экзамен. Пришлось переносить на резервный день. Настроена на положительный результат. Надеюсь, все будет хорошо, и поступлю хоть куда-нибудь, чтобы не пролететь в этом году».

Анатолий Дорожко, председатель Комитета госконтроля Гродненской области: «По дням, наиболее востребованным у абитуриентов, предложение будет, чтобы они проходили на протяжении двух дней, а не в один – это математика и русский язык. Рассадку абитуриентов, соблюдение санитарных норм, безусловно, мы будем это предлагать, чтобы оно нашло свое отражение и в последующих годах».

Уже завтра по всей стране стартует выдача сертификатов. А в центрах тестирования будут чествовать тех, кто набрал максимум баллов. Таких в Гродненской области больше обычного – 38 человек.

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