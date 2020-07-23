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Сегодня последний день для сдачи централизованного тестирования
Источник материала: ОНТ
В Беларуси завершилось централизованное тестирование. Сегодня для абитуриентов – последний резервный день.
В Гродненской области этой возможностью воспользовались 18 человек. Рассадка – по одному за парту, в каждой аудитории отдельный предмет. За ходом испытаний традиционно наблюдают представители Комитета госконтроля. В этом году специалисты отметили высокую явку абитуриентов. Около пяти с половиной тысяч человек сдали более 18 тысяч тестов. За всю вступительную кампанию лишь одного абитуриента удалили за использование мобильного телефона. Отметили и высокий уровень подготовки, хотя новшеств было много. В частности, испытания в резервные дни прошли и в регионах, а не только в столице.
Уже завтра по всей стране стартует выдача сертификатов. А в центрах тестирования будут чествовать тех, кто набрал максимум баллов. Таких в Гродненской области больше обычного – 38 человек.
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В Беларуси завершилось централизованное тестирование. Сегодня для абитуриентов – последний резервный день. В Гродненской области этой возможностью...
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