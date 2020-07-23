В Сети появились видео, как в Москве сносят СК «Олимпийский»

Источник материала: ОНТ

В Москве проводят работы по сносу спортивного комплекса «Олимпийский», передает РБК . Видео строительных работ опубликовали москвичи, которые проживают рядом с сооружением.

На видео заметно, как над зданием поднялась пыль и слышны громкие звуки работ. Пользователи утверждают: ««Олимпийский» взрывают так мощно, что дом трясет».

«Олимпийский» находится на реконструкции с 2019 года. Завершить ее планируется к 2023 году. Сообщается, что после масштабного ремонта в СК появится крупнейший в Европе аквапарк и кинотеатр на 20 тыс. кв. м

Реконструкцию проводит группа компаний «Киевская площадь». Там пообещали сохранить исторический фасад здания и изменить лишь внутренне пространство.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

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