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В Сети появились видео, как в Москве сносят СК «Олимпийский»
Источник материала: ОНТ
В Москве проводят работы по сносу спортивного комплекса «Олимпийский», передает
На видео заметно, как над зданием поднялась пыль и слышны громкие звуки работ. Пользователи утверждают: ««Олимпийский» взрывают так мощно, что дом трясет».
«Олимпийский» находится на реконструкции с 2019 года. Завершить ее планируется к 2023 году. Сообщается, что после масштабного ремонта в СК появится крупнейший в Европе аквапарк и кинотеатр на 20 тыс. кв. м
Реконструкцию проводит группа компаний «Киевская площадь». Там пообещали сохранить исторический фасад здания и изменить лишь внутренне пространство.
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Москве проводят работы по сносу спортивного комплекса «Олимпийский», передает РБК. Видео строительных работ опубликовали москвичи, которые проживают рядом с...
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