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Прогноз погоды на 24 июля: тепло вернется в выходные

23.07.2020 18:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 24 июля: тепло вернется в выходные

Вместо июльского зноя – дожди. А прошедшая ночь и вовсе выдалась самой холодной в этом месяце. Из-за северо-западного ветра не изменится ситуация и в ближайшие сутки. А вот в выходные вновь вернется тепло.

24 июля скажется влияние области повышенного атмосферного давления, по периферии которой будет поступать прохладная неустойчивая воздушная масса с северо-запада Европы. В результате у нас будет сухая, но прохладная погода. Температурный фон на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

В пятницу – переменная облачность и без дождей. Влажность от 40% по югу до 80% по северу. Ночью и утром в низинах и вблизи водоемов будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер западный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – существенно не изменится.

Утром будет достаточно прохладно: от +12°C по северо-востоку до +15°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет еще на 3-5 градусов ниже.

К середине дня воздух немного прогреется. Теплее всего ожидается в Бресте +23°C. А прохладнее в Витебске – не выше +17°C.

К вечеру температура существенно не изменится – будет лишь на пару градусов ниже в Могилеве и Гомеле. 

Но уже в выходные атмосферными процессами будут управлять теплые, но влажные и неустойчивые воздушные массы с Западной Европы. Временами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +8…+15°C, днем от +20°C по северу до +29°C по югу. Температурный фон вернется в свою климатическую норму, а местами будет на 2-3 градуса превышать ее. 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Вместо июльского зноя – дожди. А прошедшая ночь и вовсе выдалась самой холодной в этом месяце. Из-за северо-западного ветра не изменится ситуация и в ближайшие...
 
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