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Студент из Туркменистана не смог уехать из Беларуси домой на каникулы. И вот чем он занялся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Иностранные студенты, которые волею судьбы не смогли вернуться этим летом на родину из-за пандемии, остались только в выигрыше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В белорусских вузах им помогают и с жильем, и с трудоустройством. В общем, стараются создать максимально комфортные условия. Такая уж у нас, белорусов, национальная черта – для гостей душа открыта.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Ыбрайым Перманов в Беларуси уже четвертый год. Из Туркменистана приехал за дипломом педагога в Могилев неслучайно. Доступное образование, гостеприимные люди и не только. Этим летом, как и сотни земляков, оказался в сложной ситуации. Границы на родине закрыты, потому на каникулах пришлось остаться в Могилеве. Но от этого студент получает одни плюсы.
Ыбрайым Перманов, студент МГУ им. А. Кулешова:
Комнату в общежитии предоставил вуз, и с трудоустройством на местном предприятии помогли. Говорит, жизнь идет своим чередом, да и у родителей душа на месте.
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Новости Беларуси. Иностранные студенты, которые волею судьбы не смогли вернуться этим летом на родину из-за пандемии, остались только в выигрыше, сообщили в...
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