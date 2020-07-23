Президентская газета назвала браслеты, которые предложила Вероника Цепкало, метками сатаны

Источник материала: KYKY

Только мы рассказали о свежем тексте автора президентской газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика, в котором он советует сторонникам перемен готовиться к смертям их близких, как появилась новая едкая колонка одиозного автора. И под каким заголовком! «Метка сатаны». Это так колумнист называет белые браслеты. Если помните, представительница объединенного штаба Вероника Цепкало просила беларусов носить их, чтобы показать, что против действующей власти – большинство.

Если вы не читали первый текст Муковозчика, то вот его главные тезисы:

Жест «пальчики-сердечко-кулачок» – «зиг хайль» объединенного штаба.

Штаб готовит цветную революцию, «бабий уличный бунт», мятежи, погромы и силовой захват власти.

Последователи штаба – маргиналы-бандеровцы.

Белые браслеты как символ протеста нужны потому, что кровь в результате нападения на силовиков смотрится на них эффектнее – так она сильнее впечатлит «западного зрителя».

Штаб натравливает людей на государственников, провоцирует наезды на избирательные комиссии.

Помощникам штаба следует приготовиться, что «в их семье, в их доме, в их окружении кого-то не станет».

И главные тезисы второго, о белых браслетах (потерпите, нам тоже больно, но осталось чуть-чуть)

Сейчас людей хотят пометить белыми браслетами. А вот как помечали раньше:

«Вырезали красные звезды на груди – и во вспоротые животы засыпали жито».

«Отмечали желтыми звездами – потом тысячами убивали. В Новогрудке, Тростенце, минском гетто…».

«На нас вешали таблички «Partizan». И вешали вместе с ними».

«Рисовали метки на домах – и сжигали дома. Вместе с семьями. Со стариками, с малыми детьми».

«Раздавали значки одурманенной молодежи на майдане – и снайперы-провокаторы знали, в кого целиться».

Для чего использовались белые ленты в прошлом:

«Белые ленты уже носили в Москве во время «болотных протестов». Тогда и там целью тоже было свержение законной власти – и «заграница нам поможет».

«Белые ленты нашивали на себя и фанатики, готовясь к Варфоломеевской ночи»

И кульминация. Зачем белые ленты понадобились сейчас:

«Белыми лентами они снова хотят нас задушить. Как минимум – спеленать, свалить, сделать покорными. Чтобы без помех забрать то, что они никогда нашим и не считали, – землю, хозяйство, достаток, спокойствие».

Если вы дочитали до этой строчки и поняли, что вам захотелось срочно пойти в душ и отмыться, дайте пять.