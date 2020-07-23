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Президентская газета назвала браслеты, которые предложила Вероника Цепкало, метками сатаны

23.07.2020 19:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Только мы рассказали о свежем тексте автора президентской газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика, в котором он советует сторонникам перемен готовиться к смертям их близких, как появилась новая едкая колонка одиозного автора. И под каким заголовком! «Метка сатаны». Это так колумнист называет белые браслеты. Если помните, представительница объединенного штаба Вероника Цепкало просила беларусов носить их, чтобы показать, что против действующей власти – большинство.

Если вы не читали первый текст Муковозчика, то вот его главные тезисы:

  • Жест «пальчики-сердечко-кулачок» – «зиг хайль» объединенного штаба.
  • Штаб готовит цветную революцию, «бабий уличный бунт», мятежи, погромы и силовой захват власти.
  • Последователи штаба – маргиналы-бандеровцы.
  • Белые браслеты как символ протеста нужны потому, что кровь в результате нападения на силовиков смотрится на них эффектнее – так она сильнее впечатлит «западного зрителя».
  • Штаб натравливает людей на государственников, провоцирует наезды на избирательные комиссии.
  • Помощникам штаба следует приготовиться, что «в их семье, в их доме, в их окружении кого-то не станет».

И главные тезисы второго, о белых браслетах (потерпите, нам тоже больно, но осталось чуть-чуть)

Сейчас людей хотят пометить белыми браслетами. А вот как помечали раньше:

  • «Вырезали красные звезды на груди – и во вспоротые животы засыпали жито».
  • «Отмечали желтыми звездами – потом тысячами убивали. В Новогрудке, Тростенце, минском гетто…».
  • «На нас вешали таблички «Partizan». И вешали вместе с ними».
  • «Рисовали метки на домах – и сжигали дома. Вместе с семьями. Со стариками, с малыми детьми».
  • «Раздавали значки одурманенной молодежи на майдане – и снайперы-провокаторы знали, в кого целиться».

Для чего использовались белые ленты в прошлом:

  • «Белые ленты уже носили в Москве во время «болотных протестов». Тогда и там целью тоже было свержение законной власти – и «заграница нам поможет».
  • «Белые ленты нашивали на себя и фанатики, готовясь к Варфоломеевской ночи»

И кульминация. Зачем белые ленты понадобились сейчас:

  • «Белыми лентами они снова хотят нас задушить. Как минимум – спеленать, свалить, сделать покорными. Чтобы без помех забрать то, что они никогда нашим и не считали, – землю, хозяйство, достаток, спокойствие».

Если вы дочитали до этой строчки и поняли, что вам захотелось срочно пойти в душ и отмыться, дайте пять.

 
 
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Только мы рассказали о свежем тексте автора президентской газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика, в котором он советует сторонникам перемен...
 
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