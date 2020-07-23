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На что обратил внимание Игорь Петришенко, посещая Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Баланс теории и практики, уровень зарплат рабочих и инновации в образовании. Вице-премьер Игорь Петришенко 23 июля ознакомился с материально-технической базой столичного Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году здесь открывают специальность «техник-мехатроник». В распоряжении учащихся – две новые лаборатории с современным оборудованием. Станками здесь можно управлять с помощью компьютера. Есть возможности программировать роботов. Налажено цифровое производство. Это так называемый «Завод будущего 4.0».
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сейчас в колледже обучаются около 800 молодых людей. К их услугам также бассейн, тренажерные залы, секции по интересам. Иногородним предоставляют общежитие.
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На что обратил внимание Игорь Петришенко, посещая Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе?
Новости Беларуси. Баланс теории и практики, уровень зарплат рабочих и инновации в образовании. Вице-премьер Игорь Петришенко 23 июля ознакомился с...
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