Беларусь только и ждет отмашку: разгрузить склады за счет мирового отложенного спроса. И заживём!

Власти Беларуси делают вид, что их не особо смущают складские запасы, и уповают на какой-то мифический мировой отложенный спрос, который поможет разгрузить эти самые складские запасы.





Как заявил премьер РБ Роман Головченко, наличие складских запасов не стоит считать негативным фактором.









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«В период, когда многие страны и производства в них были закрыты из-за сложной эпидемиологической обстановки, темпы сбыта товаров по объективным причинам снизились. Но теперь, когда рынки открываются, а у нас есть продукция, мы можем брать ее с полки и отправлять тому, кто в ней нуждается. Возник отложенный спрос. Его мы пытаемся закрывать. Буквально за месяц запасы снизились на сумму более чем 200 млн. рублей", - пояснил премьер, которого цитирует БелТА.





Как сообщалось, на 1 июля объем складских запасов составил 5,524 млрд. рублей, что составляет 78,1% от среднемесячного объема промышленного производства.



