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Беларусь только и ждет отмашку: разгрузить склады за счет мирового отложенного спроса. И заживём!

23.07.2020 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер Беларуси мечтает разгрузить складские запасы за счет мирового отложенного спроса

Власти Беларуси делают вид, что их не особо смущают складские запасы, и уповают на какой-то мифический мировой отложенный спрос, который поможет разгрузить эти самые складские запасы.

Как заявил премьер РБ Роман Головченко, наличие складских запасов не стоит считать негативным фактором.


фото носит иллюстративный характер

«В период, когда многие страны и производства в них были закрыты из-за сложной эпидемиологической обстановки, темпы сбыта товаров по объективным причинам снизились. Но теперь, когда рынки открываются, а у нас есть продукция, мы можем брать ее с полки и отправлять тому, кто в ней нуждается. Возник отложенный спрос. Его мы пытаемся закрывать. Буквально за месяц запасы снизились на сумму более чем 200 млн. рублей", - пояснил премьер, которого цитирует БелТА.

Как сообщалось, на 1 июля объем складских запасов составил 5,524 млрд. рублей, что составляет 78,1% от среднемесячного объема промышленного производства.
 
 
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Премьер Беларуси мечтает разгрузить складские запасы за счет мирового отложенного спроса
 
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