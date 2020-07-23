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Александр Лукашенко: работа всех государственных служащих – идти к людям и с ними разговаривать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Президент ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все, о чем говорили люди, и то распоряжение, которое я подписал по результатам мониторинга настроения людей, то распоряжение должно быть безукоризненно исполнено. Там вопросы нашего уровня.
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Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Президент ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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