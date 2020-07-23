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Александр Лукашенко: работа всех государственных служащих – идти к людям и с ними разговаривать

23.07.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Президент ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность»

Александр Лукашенко: работа всех государственных служащих – идти к людям и с ними разговаривать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всем надо идти к людям. Надо поговорить с людьми, надо людям объяснять, рассказывать о своей политике. Но если мы где-то не доработали в течение пяти лет до выборов, но предвыборный период – пойдите просто расскажите. Некоторых я вообще не вижу там. Кто не хочет, не надо, обойдемся без вас. Но наша работа, всех государственных служащих, – идти к людям и с ними разговаривать.

Все, о чем говорили люди, и то распоряжение, которое я подписал по результатам мониторинга настроения людей, то распоряжение должно быть безукоризненно исполнено. Там вопросы нашего уровня.

Александр Лукашенко: работа всех государственных служащих – идти к людям и с ними разговаривать

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Новости Беларуси. Зарплаты, занятость, цены. Президент ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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