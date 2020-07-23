Кот показал забавный способ сбежать от неприятного разговора

Источник материала: ОНТ

В Сети появился ролик, в котором кот забавно избежал встречи с собакой. На видео обратили внимание пользователи Ridus.

Некоторых разговоров иногда хочется избежать настолько, что мы готовы провалиться сквозь землю. Только, к сожалению, это невозможно. Домашний кот из видео показал альтернативный и неожиданный способ, как это сделать.

К коту близко подошел пес и преградил дорогу. Котейка быстро осмотрелся и решил удрать от своего сожителя. Ловкий прыжок – и кот испарился. Хорошо, что хозяин успел это заснять. А вот пес даже не успел осознать, что произошло.

Пользователи остались в восторге от реакции кота и оставили сотни комментариев: «Воу! Что только что произошло?», «Ахаха, вот это ловкость», «Пес даже опомниться не успел. Кот просто профи!».

Фото: Pixabay

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