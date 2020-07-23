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Заработал сайт, который покажет настоящие результаты выборов президента Беларуси, и вот как

24.07.2020 06:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Запущена онлайн-платформа «Голос», которая намерена защищать голоса беларусов на выборах. По информации TUT.by объясняем, в чем ее суть.

Как говорят на сайте проекта, «Голос» не заменяет собой голосование и не является экзитполом. Цель проекта – всего лишь обеспечить прозрачность выборов без нарушения закона. В описании платформы сказано, что ее авторы хотят убедиться в честном подсчете голосов, кто бы при этом ни победил на выборах, и использовать для этого технологии.

Каков план действий

Избирателей просят перейти в чат с ботом в Telegram или Viber и выбрать, как они собираются голосовать. В день голосования нужно сфотографировать бюллетень с выбором и отправить снимок в чат с ботом (даже если после 9 августа – не страшно). Понятно, что голосование происходит тайно, но никто не запрещает избирателям сообщать о своем выборе после заполнения бюллетеня на избирательном участке.

Все отправленные фото сохранятся в системе, которая затем подсчитает результаты по каждому участку – итоговые цифры озвучат после официальных результатов выборов, то есть 10 августа. 

«Мы не претендуем на абсолютную достоверность. Результаты не имеют юридической силы, все фото присылают пользователи. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать недостоверные сведения», – уверяют разработчики. По их словам, все персональные данные участников надежно зашифрованы, поэтому переживать за их безопасность – лишнее. Плюс создан механизм защиты от «накруток» и фальсификаций.

 
 
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Запущена онлайн-платформа «Голос», которая намерена защищать голоса беларусов на выборах. По информации TUT.by объясняем, в чем ее суть. Как говорят на сайте проекта,...
 
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