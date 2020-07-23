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Заработал сайт, который покажет настоящие результаты выборов президента Беларуси, и вот как
Источник материала: KYKY>
Запущена онлайн-платформа «Голос», которая намерена защищать голоса беларусов на выборах.
Как
Каков план действий
Избирателей просят перейти в чат с ботом в
Все отправленные фото сохранятся в системе, которая затем подсчитает результаты по каждому участку – итоговые цифры озвучат после официальных результатов выборов, то есть 10 августа.
«Мы не претендуем на абсолютную достоверность. Результаты не имеют юридической силы, все фото присылают пользователи. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать недостоверные сведения», – уверяют разработчики. По их словам, все персональные данные участников надежно зашифрованы, поэтому переживать за их безопасность – лишнее. Плюс создан механизм защиты от «накруток» и фальсификаций.
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Запущена онлайн-платформа «Голос», которая намерена защищать голоса беларусов на выборах. По информации TUT.by объясняем, в чем ее суть. Как говорят на сайте проекта,...
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