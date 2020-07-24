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Запущена платформа, которая должна обеспечить прозрачность выборов без нарушения закона
24.07.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня во время
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash
Мы уже упоминали про эту платформу ранее в связи с социальным хакатоном Social Technology Hackathon — 2020. Тогда организаторы мероприятия
Сегодня, 23 июля, онлайн-платформа начала свою работу. Как
«Мы хотим убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно», — сказано в описании. При этом создатели платформы не агитируют за кого-либо из кандидатов или даже за явку на участки. По
Что предлагается сделать избирателям? Прежде всего, перейти в чат с ботом в
В день голосования следует сфотографировать бюллетень с выбором и отправить снимок в чат с ботом (это можно сделать и после 9 августа).
Все отправленные фото сохранятся в системе, которая затем подсчитает результаты по каждому участку — итоговые цифры будут опубликованы после официальных результатов выборов, то есть, 10 августа.
«Мы не претендуем на абсолютную достоверность. Результаты не имеют юридической силы, все фото присылают пользователи. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать недостоверные сведения», —
Отмечается, что все персональные данные участников надежно зашифрованы, и даже разработчики системы не смогут получить к ним доступ. Плюс был создан механизм защиты от «накруток» и фальсификаций.
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