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Рассказываем о лучших психологических триллерах. Выбирайте на выходные

24.07.2020 07:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Психологические триллеры — то, что доктор прописал, если хочется посмотреть фильм, от которого реально учащается дыхание. AFISHA.TUT.BY вспоминает лучшие картины в этом жанре. Уверены, что вы точно видели парочку из них, но если что-то упустили — срочно наверстайте.

Для создания списка мы выбрали лучшие фильмы из топ-250 «Кинопоиска» по жанру «триллер», которые имеют рейтинг выше 8 и о которых мы еще не рассказывали.

«Отступники» (2006)

Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг, Мартин Шин
Длительность: 151 минута
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,5

О чем кино

Люди с дипломом академии полиции не всегда работают в одной команде. В фильме показана какая раз такая ситуация: лучшие выпускники «меняются ролями». Тот, кто работает на правоохранительные органы, внедряется в ряды мафии, а агент мафии устраивается на работу в полицию. Задача — уничтожить лагери друг друга, но это становится не очень просто психологически, потому что двойная жизнь начинает влиять на внутренний мир героев.

Спасибо Скорсезе: в его фильмах тема бандитов и полиции никогда не выглядит избито или тупо. Вас ждет море диалогов (кое-какие цитаты потом запишете в свой ежедневный словарик), а еще — эпичные кадры вроде Джека Николсона в леопардовом халате. И да, об актерах: их состав здесь нереально крут. Как говорят, «сейчас такого уже не снимают»…

«Молчание ягнят» (1990)

Режиссер: Джонатан Демме
В ролях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Брук Смит, Скотт Гленн, Тед Левайн
Длительность: 114 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,3

О чем кино

Начать можно с того, что этот фильм — абсолютный триумфатор «Оскара-1992». Он взял награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». По последним двум вы точно согласитесь с академиками: дуэт Хопкинса и Фостер выглядит прямо-таки суперубедительно.

Теперь к сюжету. Молодая Кларисса Старлинг из ФБР получает задание: ей нужно встретиться с маньяком, который уже в тюрьме, чтобы он пояснил ей мотивы преступлений другого преступника, которого пока поймать не могут. Между агентом и доктором-психиатром Ганнибалом Лектером, заключенным за убийства и каннибализм, возникают странные отношения: она сближается с ним, рассказывая о своей жизни, чтобы получить информацию. Конечно, это вызывает сложнейший внутренний конфликт, за разрешением которого вам и предлагают понаблюдать.

«Игра» (1997)

Режиссер: Дэвид Финчер
В ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн, Дебора Кара Ангер, Джеймс Ребхорн, Питер Донат
Длительность: 129 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,3

О чем кино

Главный герой — Николас Ван Ортон — вообще не кажется неудачником. Напротив: у него все хорошо с карьерой, он выглядит спокойным и умеющим владеть ситуацией человеком. Все меняется, когда на день рождения Ортону дарят… билет в «Игру». Якобы она вернет эмоциональные всплески в жизнь, которая уже кажется стабильной. Очень скоро оказывается, что все не совсем весело, а вы полностью вовлечены в сюжет. Упс.

Больше о сюжете можно ничего не знать: достаточно уже и того, что в режиссерском кресле здесь сидел Финчер. Этот мастер знает, как создать неуловимое напряжение в кадре. Вспомните даже одни из его последних работ — «Исчезнувшая» (2014), «Девушка с татуировкой дракона» (2011)… Даже если в кадре ничего не происходит, все равно вжимаешься в диван с замиранием сердца.

«Счастливое число Слевина» (2005)

Режиссер: Пол МакГиган
В ролях: Джош Хартнетт, Брюс Уиллис, Люси Лью, Морган Фриман, Бен Кингсли
Длительность: 110 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,1

О чем кино

Джош Хартнетт в этом фильме играет неудачника Слевина. Нет, правда: у него все идет наперекосяк. Лишившись дома и девушки, он принимает предложение друга пожить в его квартире, пока тот уехал. И это переворачивает судьбу Слевина: по ошибке он впутывается в очень странную историю, из которой выбраться без происшествий совсем не получается. Спойлер: замешано убийство, месть, криминальные авторитеты и киллеры.

Особенность этого психологического триллера в том, что он грамотно разбавлен сценами, снимающими напряжение. Здесь достаточно юмора (в трейлер влезло не все), но при этом фильм все еще и близко не комедия. Так что если хочется чего-нибудь «эдакого», но к полной жести не готовы — смело выбирайте эту картину. Уверяем, что финал вы не предугадаете.

«Леон» (1994)

Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Жан Рено, Натали Портман, Гари Олдман, Дэнни Айелло, Питер Эппел
Длительность: 133 минуты
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,7

О чем кино

Леон — профессиональный убийца. Матильда — 11-летняя девочка. Их судьбы встретились, когда киллер неожиданно для себя самого берет девочку под крыло после того, как ее семью убили полицейские. Казалось бы, что у них общего? Дадим ответ: одиночество. Матильде не знакома любовь родителей, Леон уже много лет живет вдали от общества, однажды им отвергнутый.

Бессону удалось создать волшебный фильм: здесь вроде как и экшен, и перестрелки, и побеги, но если все это отбросить, то получится абсолютно прекрасная история взаимоотношений двух людей. Психологизм здесь заключается в их взаимодействии — история персонажей и динамика сюжета делают этот фильм почти идеальным.

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Если хочется побыть в напряженном состоянии и учащенно дышать во время просмотра фильма, предлагаем выбрать эти пять. Захватят стопроцентно!
 
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