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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правоохранители разыскивают подозреваемого в хищении велосипедов Подозревается в хищении велосипедов – правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который забирает непристегнутые и оставленные без присмотра горные...

Подозревается в хищении велосипедов – правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который забирает непристегнутые и оставленные без присмотра горные байки. Один из инцидентов попал в объектив камеры наблюдения в Минском районе. Есть предположение, что это не единственная кража. Сейчас фигурант в розыске.