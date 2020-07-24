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Правоохранители разыскивают подозреваемого в хищении велосипедов
Источник материала: БTПодозревается в хищении велосипедов – правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который забирает непристегнутые и оставленные без присмотра горные байки. Один из инцидентов попал в объектив камеры наблюдения в Минском районе. Есть предположение, что это не единственная кража. Сейчас фигурант в розыске.
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Подозревается в хищении велосипедов – правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который забирает непристегнутые и оставленные без присмотра горные...
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