Ночью под Скиделем Mercedes врезался в фуру и загорелся - погибли три молодых человека

Источник материала: Tut.by

Ночью 24 июля под Скиделем Mercedes врезался в фуру и загорелся. В салоне легковушки было четыре молодых человека, трое из них погибли на месте, сообщает пресс-служба МВД.





ДТП произошло около 3 часов ночи на ремонтируемом участке трассы М6 под Скиделем. По предварительной информации, 32-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в фуру.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси

От удара легковушка загорелась. В салоне находились четверо молодых людей. Трое из них погибли на месте. Четвертый пассажир, девушка, находится в больнице в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, спасатели и медики.