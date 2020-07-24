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Ночью под Скиделем Mercedes врезался в фуру и загорелся - погибли три молодых человека
Источник материала: Tut.by
Ночью 24 июля под Скиделем Mercedes врезался в фуру и загорелся. В салоне легковушки было четыре молодых человека, трое из них погибли на месте,
ДТП произошло около 3 часов ночи на ремонтируемом участке трассы М6 под Скиделем. По предварительной информации, 32-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в фуру.
От удара легковушка загорелась. В салоне находились четверо молодых людей. Трое из них погибли на месте. Четвертый пассажир, девушка, находится в больнице в тяжелом состоянии.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, спасатели и медики.
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Ночью 24 июля под Скиделем Mercedes врезался в фуру и загорелся. В салоне легковушки было четыре молодых человека, трое из них погибли на месте.
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