Тест на асексуальность. Проверьте, какой у вас тип темперамента в постели

Источник материала: Tut.by

Пока кто-то считает, что секс переоценен, другой недоумевает, почему кто-то в принципе может не хотеть им заниматься. Если у вас хоть раз возникали мысли вроде «что со мной не так» по этому поводу, предлагаем пройти тест от психолога и узнать: может быть, вы асексуальны или же, наоборот, имеете ярко выраженный сексуальный темперамент. Так вы сможете объяснить себе (и партнеру) все.



Сергей ЗизюкПсихолог. Ведет блог о психологии в Instagram Психолог. Ведетв Instagram

Внимание: тест носит развлекательный характер и не диагностирует вас.