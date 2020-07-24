ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тест на асексуальность. Проверьте, какой у вас тип темперамента в постели

24.07.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пока кто-то считает, что секс переоценен, другой недоумевает, почему кто-то в принципе может не хотеть им заниматься. Если у вас хоть раз возникали мысли вроде «что со мной не так» по этому поводу, предлагаем пройти тест от психолога и узнать: может быть, вы асексуальны или же, наоборот, имеете ярко выраженный сексуальный темперамент. Так вы сможете объяснить себе (и партнеру) все.

Внимание: тест носит развлекательный характер и не диагностирует вас.

Больше на LADY

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вам всегда казалось, что секс переоценен? Или наоборот не можете понять, почему кто-то не придает ему значения? Пройдите тест и поймите, какой темперамент у вас на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как нельзя поднимать тяжести? Врач отвечает на простой вопрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика