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Тест на асексуальность. Проверьте, какой у вас тип темперамента в постели
Источник материала: Tut.by
Пока кто-то считает, что секс переоценен, другой недоумевает, почему кто-то в принципе может не хотеть им заниматься. Если у вас хоть раз возникали мысли вроде «что со мной не так» по этому поводу, предлагаем пройти тест от психолога и узнать: может быть, вы асексуальны или же, наоборот, имеете ярко выраженный сексуальный темперамент. Так вы сможете объяснить себе (и партнеру) все.
Внимание: тест носит развлекательный характер и не диагностирует вас.
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Вам всегда казалось, что секс переоценен? Или наоборот не можете понять, почему кто-то не придает ему значения? Пройдите тест и поймите, какой темперамент у вас на...
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