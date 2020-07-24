0,00001 % годовых! Партнерская программа Процентов.Net во время кризиса для бизнеса ответ!

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Фото: Белинвестбанк

Любой бизнес каждый день решает вопросы, от которых зависит его успех и выживание. В настоящее время в связи с эпидемиологической ситуацией в мире вызовов для предпринимателей становится в разы больше. И справится с ними в одиночку, пожалуй, вряд ли получится. Если способы увеличения товарооборота и сокращения дебиторской задолженности исчерпали себя,особое «антикоронакризисное» решение предлагает Белинвестбанк – партнерскую программу «Процентов.Net». Минимальная процентная ставка и небольшой пакет документов дают реальный шанс компании в короткие сроки сделать свой бизнес более прибыльным и эффективным.

«Процентов.Net» – это комплексный кредитный продукт, который позволяет Белинвестбанку оказывать услуги партнерам по продвижению их товаров или услуг. Примечательно, что в рамках программы компании могут выступать как партнерами, так и кредитополучателями. И вот как это работает.

Как это работает?

Компания-потенциальный партнер подает заявку в Белинвестбанк и после проверки заключает с кредитно-финансовым институтом соглашение. С этого момента организация может предлагать своим покупателям, которым проблематично внести предоплату за товар или услугу, воспользоваться кредитом «Процентов.Net».

Заинтересовавшийся клиент обращается в Белинвестбанк за получением финансовой помощи и предоставляет минимальный пакет документов. Банк рассматривает заявку и при положительном решении заключает кредитный договор с покупателем. Деньги при этом сразу и в полном объеме поступают на расчетный счет партнерской организации. Теперь клиенту остается только забрать товар и в дальнейшем погасить кредит банку – либо частями, либо весь сразу в зависимости от условий договора. Процентная ставка по кредиту составляет символические 0,00001 % годовых, дополнительные комиссии и вознаграждения отсутствуют.

«Суть программы – объединить партнера и кредитополучателя для взаимовыгодного сотрудничества. Так, первый исключает для себя риск неплатежей, получает стопроцентную предоплату за товар и увеличивает товарооборот своего бизнеса. Второй, в свою очередь, покупает товары или услуги у проверенных поставщиков при недостаточности оборотных средств», – поясняет директор департамента малого и среднего бизнеса ОАО «Белинвестбанк» Александр Шестиловский.

Финансирование без обеспечения

С 2018 года, когда программа впервые появилась в банке, она отлично себя зарекомендовала и сейчас переживает фактически второе рождение. Банк в ней выступает не просто в роли кредитора, а в роли связующего звена и надежной опоры для бизнеса.

«Это удобно, особенно в период выхода из застоя, который мы наблюдаем с марта этого года. Клиент во многих случаях получает финансирование без обеспечения. Быстро, с минимальным пакетом документов и символическим процентом. В непростых условиях, с которыми мы все столкнулись в этом году, – это наша помощь бизнесу, – отмечает Александр Шестиловский. – Мы готовы помогать своим клиентам развиваться. Причем это касается клиентов любого сегмента».

На сегодняшний день широкая линейка банковских продуктов позволяет сопровождать компанию с момента ее регистрации и на протяжении всего периода развития, обеспечивая качественным сервисом. ЭкоСистема Белинвестбанка включает продукты как для новых бизнесов – «ИП Стартап» и «Ступень Бизнеса «Стартап», так и для компаний, которые успешно функционируют долгие годы.

«Отдельные продукты мы предлагаем для ИТ-компаний и женского бизнеса. Оказываем всестороннюю поддержку учреждениям образования. Для еще более комфортного ведения бизнеса для данной категории клиентов мы разработали пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию «Образовательный». Как видите, выбор действительно очень широкий. И бесспорным плюсом для клиента является то, что вместе с продуктами банк активно развивает каналы дистанционного облуживания. Современные онлайн-сервисы позволяют нашим клиентам получать качественные услуги, не выходя из офиса,» – отмечает Александр Шестиловский.

Чтобы стать участником программы «Процентов.Net», уточнить нюансы достаточно просто обратиться в ближайшее подразделение банка. Дополнительную информацию о программе вы также можете получить в Контакт-центре Белинвестбанка по телефонам: 146 или +375 17 239-02-39.

«Процентов.Net». И пусть ваш бизнес всегда развивается!