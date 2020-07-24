Где лучше? Сравниваем «налоговый маневр» в России с условиями для айтишников в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Уже больше месяца в СМИ обсуждаются новости о «налоговом маневре», направленном на поддержку ИТ-отрасли в Российской Федерации. Официально о предстоящих изменениях Владимир Путин объявил во время своего обращения 23 июня 2020 года, поручив правительству подготовить соответствующие изменения.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

На днях на портале Системы обеспечения законодательной деятельности появился соответствующий законопроект . Юристы пояснили, как предположительно на практике будут работать планируемые льготы и выглядят ли новые условия ведения ИТ-бизнеса в России привлекательнее режима ПВТ.

Елена МурашкоПартнер, руководитель практики IT/IP компании REVERA". Артем ХандрикоСтарший юрист, руководитель субпрактики Startup Hub компании REVERA

Какие льготы ждать российским айтишникам?

Законопроект предусматривает 2 основные льготы:

Снижение ставки по налогу на прибыль в федеральный бюджет с 20% до 3% (в региональные бюджеты — 0%); Уменьшение обязательного пенсионного, социального, медицинского страхования с 14% до 7,6%.

Кто сможет претендовать на льготы?

Сейчас выделено две льготные категории компаний:

1. компании, осуществляющие деятельность в области ИТ, аккредитованные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, или зарегистрированные в качестве резидента технико-внедренческой или промышленно-производственной особой экономической зоны.

Особая экономическая зона — это часть территории страны, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. В соответствии с законодательством РФ, на ее территории могут создаваться особые экономические зоны следующих типов: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. На данный момент действуют ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна», «Санкт-Петербург», «Томск», «Технополис «Москва», «Исток», «Иннополис» и промышленно-производственного типа «Алабуга», «Липецк», «Тольятти», «Титановая долина», «Моглино», «Калуга», «Ступино Квадрат», «Лотос», «Узловая».

2. компании, осуществляющие проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. В отношении таких компаний планируется ведение Министерством промышленности и торговли специального реестра.

Такие компании смогут претендовать на льготы при одновременном соблюдении нескольких требований:

аккредитация или внесение в соответствующий реестр;

доля «профильного» дохода в общем доходе компании по итогам отчетного периода должна быть не менее 90% (профильный доход, соответственно, это доход от реализации собственного ПО, передачи исключительных прав на разработанное ПО, доход от реализации работ (услуг) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции).

среднесписочная численность работников составляет не менее 7 человек за отчетный период (9 месяцев года, предшествующему году перехода на пониженные ставки).

Это «чистые» льготы или все же «налоговый маневр»?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Scott Graham / Unsplash

На текущий момент похоже, что речь идет именно о налоговом маневре, а не о льготах в узком смысле слова.

Понятие «налоговый маневр» появилось в законодательстве РФ в связи с началом реформ налогообложения. По сути, это перераспределение нагрузки в пределах различных отраслей экономики и между различными категориями налогоплательщиков.

Компенсировать льготы планируется дополнительными поступлениями в бюджет за счет НДС, который раньше не взимался.

Так, из льготного перечня операций, освобождаемых от НДС в РФ, планируется исключить:

реализацию исключительных прав на ПО (базы данных), не включенное в реестр российского ПО;

реализацию прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора;

операции по передаче прав на использование ПО (баз данных), если такие права связаны с распространением рекламной информации в сети Интернет.

До конца не ясно, как будет работать этот механизм на практике, но похоже, что в первую очередь это скажется на российских компаниях, которые покупали лицензии у иностранных контрагентов и, косвенно, на доходах этих иностранных компаний.

Задумываться ли белорусским айтишникам о релокации или режим ПВТ остается вне конкуренции?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

С одной стороны, российские власти пытаются облегчить нагрузку на ИТ-компании, но станет ли это причиной массовой миграции ИТ-компаний на российский рынок, говорить сложно. Проводя сравнение планируемых мер с режимом ПВТ, можно отметить как минимум следующее:

Объем льгот. Очевидно, что по сравнению с режимом ПВТ объем планируемых послаблений в РФ гораздо меньше (льгота по налогу на прибыль и страховым взносам). Вместе с тем это все же маневр, предусматривающий компенсацию за счет НДС. С точки зрения налоговых льгот режим ПВТ является более привлекательным (по сути, все корпоративные налоги заменены уплатой 1% с валовой выручки, предусмотрены льготы по взносам в ФСЗН, подоходному налогу сотрудников, льготы на дивиденды, льготы при продаже бизнеса и т. д.).

Стоит отметить различные подходы к объекту льготирования: режим ПВТ построен по принципу «освобождение практически от всего с уплатой 1% от валовой выручки», льгота в РФ направлена на значительное снижение налоговой ставки налога на прибыль.

Помимо налоговых льгот, после декрета № 8 это еще и послабления в направлениях ВЭД, валютного регулирования, миграции, бухгалтерского учета. Очевидно, что режим ПВТ является более комплексным льготным режимом.

Субъектный состав . Группа компаний, которая может претендовать на льготный режим в РФ, выглядит уже по сравнению с компаниями, которые могут претендовать на вступление в ПВТ (сейчас Положение о ПВТ предусматривает 38 видов деятельности резидентов, при этом он открыт, и по решению Набсовета профильными для ПВТ могут быть и другие активности).

. Группа компаний, которая может претендовать на льготный режим в РФ, выглядит уже по сравнению с компаниями, которые могут претендовать на вступление в ПВТ (сейчас Положение о ПВТ предусматривает 38 видов деятельности резидентов, при этом он открыт, и по решению Набсовета профильными для ПВТ могут быть и другие активности). Процедура вступления и требования. Как и в случае с ПВТ, применять льготы в РФ смогут только местные (российские) компании, то есть всем желающим нужно будет иметь реально функционирующий бизнес в РФ. Для вступления в ПВТ необходимо фактически осуществлять разрешенные в ПВТ виды деятельности, а также подготовить бизнес-план, соответствующий законодательству и методическим рекомендациям ПВТ.

В РФ планируется одновременное соблюдение нескольких условий: аккредитация (включение в реестр), а также выполнение минимальных пороговых значений по выручке и численности штата (90% профильной выручки и среднесписочная численность штата 7 человек в отчетном периоде).

Очевидно, что после декрета № 8, направленного на поддержку продуктовых компаний и стартап-движения, шанс стать резидентом имеют как стартапы с небольшими командами, без выручки, ведущие разработку прототипов своих продуктов, так и крупные компании. При этом каких-то фиксированных требований к показателям деятельности кандидатов на вступление в ПВТ законодательство не предъявляет.

Практика и постоянство. ПВТ был создан в 2005 году, и за 15 лет показал хорошую историю развития и становления, совершенствование льготного режима, сформированную правоприменительную практику. При этом декретом № 8 действие режима продлено до 2049 года, что также позволяет говорить об определенной стабильность Парка. В РФ льготный режим только будет развиваться, станет формироваться практика, и сколько времени понадобится на обкатку, все ли со старта гладко и единообразно заработает, пока сложно сказать.

Таким образом, делать категорические выводы сейчас рано, это все же законопроект. Но исходя уже из первичного анализа можно сделать вывод, что режим ПВТ пока выглядит более комплексным и всесторонним с точки зрения предоставляемых льгот и процедуры вступления. У белорусского ПВТ есть все шансы сохранить лидерство с точки зрения привлекательности режима, особенно в случае введения в будущем дополнительных льгот, расширения сфер применения за счет новых технологических трендов, постоянной доработки всех нюансов регулирования, возникающих на практике.

Вместе с тем международные группы компаний также могут рассматривать в будущем ИТ-льготы в РФ как возможность развития одного из направлений своего бизнеса в этом регионе.