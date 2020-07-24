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Где лучше? Сравниваем «налоговый маневр» в России с условиями для айтишников в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Уже больше месяца в СМИ обсуждаются новости о «налоговом маневре», направленном на поддержку ИТ-отрасли в Российской Федерации. Официально о предстоящих изменениях Владимир Путин объявил во время своего обращения 23 июня 2020 года, поручив правительству подготовить соответствующие изменения.
На днях на портале Системы обеспечения законодательной деятельности появился соответствующий
Какие льготы ждать российским айтишникам?
Законопроект предусматривает 2 основные льготы:
Кто сможет претендовать на льготы?
Сейчас выделено две льготные категории компаний:
1. компании, осуществляющие деятельность в области ИТ, аккредитованные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, или зарегистрированные в качестве резидента технико-внедренческой или промышленно-производственной особой экономической зоны.
2. компании, осуществляющие проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. В отношении таких компаний планируется ведение Министерством промышленности и торговли специального реестра.
Такие компании смогут претендовать на льготы при одновременном соблюдении нескольких требований:
Это «чистые» льготы или все же «налоговый маневр»?
На текущий момент похоже, что речь идет именно о налоговом маневре, а не о льготах в узком смысле слова.
Компенсировать льготы планируется дополнительными поступлениями в бюджет за счет НДС, который раньше не взимался.
Так, из льготного перечня операций, освобождаемых от НДС в РФ, планируется исключить:
До конца не ясно, как будет работать этот механизм на практике, но похоже, что в первую очередь это скажется на российских компаниях, которые покупали лицензии у иностранных контрагентов и, косвенно, на доходах этих иностранных компаний.
Задумываться ли белорусским айтишникам о релокации или режим ПВТ остается вне конкуренции?
С одной стороны, российские власти пытаются облегчить нагрузку на ИТ-компании, но станет ли это причиной массовой миграции ИТ-компаний на российский рынок, говорить сложно. Проводя сравнение планируемых мер с режимом ПВТ, можно отметить как минимум следующее:
Стоит отметить различные подходы к объекту льготирования: режим ПВТ построен по принципу «освобождение практически от всего с уплатой 1% от валовой выручки», льгота в РФ направлена на значительное снижение налоговой ставки налога на прибыль.
Помимо налоговых льгот, после декрета № 8 это еще и послабления в направлениях ВЭД, валютного регулирования, миграции, бухгалтерского учета. Очевидно, что режим ПВТ является более комплексным льготным режимом.
В РФ планируется одновременное соблюдение нескольких условий: аккредитация (включение в реестр), а также выполнение минимальных пороговых значений по выручке и численности штата (90% профильной выручки и среднесписочная численность штата 7 человек в отчетном периоде).
Очевидно, что после декрета № 8, направленного на поддержку продуктовых компаний и стартап-движения, шанс стать резидентом имеют как стартапы с небольшими командами, без выручки, ведущие разработку прототипов своих продуктов, так и крупные компании. При этом каких-то фиксированных требований к показателям деятельности кандидатов на вступление в ПВТ законодательство не предъявляет.
Таким образом, делать категорические выводы сейчас рано, это все же законопроект. Но исходя уже из первичного анализа можно сделать вывод, что режим ПВТ пока выглядит более комплексным и всесторонним с точки зрения предоставляемых льгот и процедуры вступления. У белорусского ПВТ есть все шансы сохранить лидерство с точки зрения привлекательности режима, особенно в случае введения в будущем дополнительных льгот, расширения сфер применения за счет новых технологических трендов, постоянной доработки всех нюансов регулирования, возникающих на практике.
Вместе с тем международные группы компаний также могут рассматривать в будущем ИТ-льготы в РФ как возможность развития одного из направлений своего бизнеса в этом регионе.
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