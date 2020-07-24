Стало известно, когда закончится реставрация Фарного костела в Несвиже

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Девятый год в Несвиже продолжается реставрация костела Тела Господня. С каждым месяцем фасад здания становится все красивее и красивее. Сейчас активно ведутся работы по гидроизоляции стен в радзивилловской крипте. В 2021 году ремонт будет полностью завершен, пишет mlyn.by .

В 2011 году работы по реновации костела разделили на три очереди: первая — кровля, вторая — инженерные сети и фасад, третья — крипта. В прошлом году на реконструкцию из областного бюджета выделили порядка 1 миллиона рублей, из республиканского — 750 тысяч. Эти деньги пошли на реставрацию фасада и ремонт инженерных сетей — водопроводных труб, канализации и ливнестоков.





— Также в прошлом году строители приступили к ремонту усыпальницы, — говорит заместитель председателя Несвижского райисполкома, курирующий вопросы строительства, Михаил Афанасик. — Технических вопросов там много. Основная сложность в том, что нужно создавать определенный микроклимат, чтобы стенки не разрушались. Будем делать гидроизоляцию, систему воздухообмена, новое напольное покрытие. Кроме этого, планируем включить в реставрацию и территорию вокруг костела, отремонтировав ограждение и каплицу (небольшую часовню).

В этом году на реконструкцию из областного бюджета выделено 750 тысяч рублей, из республиканского — 700 тысяч. По словам Михаила Афанасика, за 427 лет костел ни разу не прекращал работу. И сейчас, во время реставрации, проходят службы, его посещают прихожане.

Станислав Лобатый.

Фото: Павел Шнип.