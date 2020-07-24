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Министр обороны встретился с представителями Беларуси на Армейских международных играх

24.07.2020 08:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меньше месяца остаётся до старта Армейских международных игр. С участниками команд, которые представят Беларусь на этих соревнованиях, встретился министр обороны Беларуси. 

На полигоне Доманово тренируются сразу три сборные – они выступят в конкурсах «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Чистое небо». Виктор Хренин пообщался с бойцами и выразил уверенность в том, что белорусские военные повторят прошлогодний успех и покажут высокий результат.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «По результатам, которые показывают белорусские военнослужащие в ходе Армейских международных игр, судят об уровне выучки всех Вооруженных Сил. Это имидж нашей армии, и мы будем за него бороться. Отобраны лучшие военнослужащие по итогам конкурсов в своих воинских частях, командованиях. И рост уровня подготовки подразделений в целом для нас не менее важен, чем призовые места».

К участию в Армейских играх 2020 года приглашены команды из 90 государств, включая страны-участницы НАТО. Традиционно некоторые из трёх десятков конкурсов пройдут в Беларуси. Начало турнира 23 августа. 

 

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Меньше месяца остаётся до старта Армейских международных игр. С участниками команд, которые представят Беларусь на этих соревнованиях, встретился министр обороны...
 
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