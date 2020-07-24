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Министр обороны встретился с представителями Беларуси на Армейских международных играх
Источник материала: ОНТ
Меньше месяца остаётся до старта Армейских международных игр. С участниками команд, которые представят Беларусь на этих соревнованиях, встретился министр обороны Беларуси.
На полигоне Доманово тренируются сразу три сборные – они выступят в конкурсах «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Чистое небо». Виктор Хренин пообщался с бойцами и выразил уверенность в том, что белорусские военные повторят прошлогодний успех и покажут высокий результат.
К участию в Армейских играх 2020 года приглашены команды из 90 государств, включая страны-участницы НАТО. Традиционно некоторые из трёх десятков конкурсов пройдут в Беларуси. Начало турнира 23 августа.
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Меньше месяца остаётся до старта Армейских международных игр. С участниками команд, которые представят Беларусь на этих соревнованиях, встретился министр обороны...
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