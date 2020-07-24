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Новый челлендж МЧС: девушка из Сморгони в одиночку протащила пожарную машину массой почти 20 тонн
Источник материала: ОНТ
В преддверии Дня пожарной службы Беларуси витебские спасатели предложили новый челлендж. Его суть в том, чтобы силами одного человека протащить пожарную машину.
Один из сотрудников МЧС с помощью тросов и лежащей на земле лестницы, сумел на несколько метров сдвинуть МАЗ весом более 33-х тонн. Ответ коллег из Гродненской области не заставил себя долго ждать и многих удивил! Вызов приняла девушка-телефонистка МЧС из Сморгони и в одиночку протащила пожарную машину массой почти 20 тонн. После чего передала эстафету другим подразделениям областей Беларуси.
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В преддверии Дня пожарной службы Беларуси витебские спасатели предложили новый челлендж. Его суть в том, чтобы силами одного человека протащить пожарную машину....
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