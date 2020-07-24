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Лукашенко встретится с 5-й бригадой спецназначения в Марьиной Горке
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси совершит сегодня рабочую поездку в Пуховичский район. Александр Лукашенко встретится с коллективом 5-й бригады специального назначения в Марьиной Горке.
История и опыт этого подразделения уникален. Часть функционирует больше 40 лет - миссия в Афганистане, стабилизация обстановки в Армении - за это время белорусские бойцы поучаствовали в сотнях операций. Это престижный дивизион, каждый год здесь проходят службу больше 2,5 тыс. человек. Кроме того, в Марьиной Горке Президенту покажут новый бассейн «Авквамарин». Его построили на базе школы олимпийского резерва, но заниматься здесь смогут не только будущие спортсмены, но и все желающие.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси совершит сегодня рабочую поездку в Пуховичский район. Александр Лукашенко встретится с коллективом 5-й бригады специального назначения в...
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