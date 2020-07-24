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На Минском море и не только. Показываем, какие участки у воды выставлены на продажу

24.07.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 августа пройдет очередной аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. На торги выставили 20 лотов по стартовым ценам от 3800 рублей. Среди вакантных земельных наделов есть хорошие участки у воды. Realt.by показывает, как они выглядят.

д. Губичи, участок № 1 (Лот № 10)

Обзор начинаем с одного из самых интересных лотов предстоящих торгов. В этот раз у участников появилась возможность сразиться за 13 соток земли у набережной Дубровского водохранилища.



За участком лес, до берега — не более 100 метров, по-соседству — дорогостоящие коттеджи и вилы. Земельный надел выделен на горке, с площадки открывается хороший вид на водохранилище.


Торги за лот начнуться с 40,6 тысяч рублей, но, судя по всему, участок уйдет значительно дороже. Ранее площадка не осваивалась, поэтому пока выглядит как обычная лесополоса. Коммуникаций организатор торгов не заявлял, подъезд — гравийка.



Площадь участка — 12,81 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 40 600 рублей;

Координаты участка: 54°04'13.9"N 27°45'44.6"E;

Расстояние до МКАД: 18,4 км.

д. Лапоровичи, участок № 22 (Лот № 12)

Еще один участок у воды можно купить в Лапоровичах. Это престижная деревня на самом берегу Заславского водохранилища недалеко от Минска.


Здесь же размещается вилла Дарьи Домрачевой, выделен участок известному актеру Жерару Депардье. Вакантный земельный надел находится на пустыре в старой части деревни. Пока по-соседтсву только голая земля, но вскоре квартал начнет застраиваться. Соседские участки также разыгрываются с аукиона.


В этот раз на торги выставили земельный надел площадью 13,76 сотки. Площадка ранее не осваивалась, ровная, представляет собой пустырь. Подъезд — гравийка, коммуникаций не заявлено. Торги за земельный надел начнутся с 80 тысяч рублей.



Площадь участка — 13,76 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 80 000 рублей;

Координаты участка: 53°59'57.9"N 27°21'42.3"E;

Расстояние до МКАД: 12,7 км.

г. Заславль, ул. Хмелевка, участок № 49 (Лот № 5)

Интересный участок у воды можно купить в Заславле. В этот раз земельный надел продают не у гребного канала и Заславского водохранилища, а в районе железнодорожной станции «Хмелевка», рядом с водоемом.



Площадка выделена в сформированном квартале, до берега — 250 метров. Подъезд асфальтирован, вокруг жилые дома. Из коммуникаций есть все необходимое — газ, вода и электричество.


Из нюансов — вдоль дороги начато строительство дома, фундамент не входит в территорию вакантного участка. Торги за 10 соток начнутся с 34 903 рублей.



Площадь участка — 10,71 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 34 903 рублей;

Координаты участка: 54°01'49.5"N 27°14'43.4"E;

Расстояние до МКАД: 19,5 км.

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Теги: Минск
 
 
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