Обзор депозитов для самых рискованных вкладчиков: варианты в валюте на два или три года

Источник материала: Tut.by

В июле перемены были не только у долларовых вкладов, но и депозитов в евро и в российских рублях. У первых наблюдается положительная динамика для вкладчиков, у вторых — нет. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные безотзывные вклады в валюте сроком на 2 и 3 года в каждом из банков.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Информация актуальна на 09.30 24 июля

Вклады в долларах

В долларовом сегменте не снижается планка самых выгодных депозитов - она составляет 2,3% годовых второй месяц к ряду. Из изменений июля — повышение ставок в Белагропромбанке и Белинвестбанке , а также существенное снижение ставок в Банке ВТБ , который сократил ставки по вкладам на 2 и на 3 года на 0,9% и 1% годовых соответственно.

Самая высокая ставка среди длинных депозитов в долларах — 2,3% годовых. На 2 года под такую ставку примут вклады Белагропромбанк , Банк БелВЭБ , Белорусский народный банк , БТА Банк , Банк Дабрабыт , Paritetbank и Франсабанк , на 3 года — Белагропромбанк , Белорусский народный банк и РРБ Банк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Лучшее будущее 2 / 3 года 2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 25 месяцев 0,5% (-), 0,5% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2 / 3 года 2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3% Беларусбанк,

Классик On-line 3 года 1,65% (-), 1,65% Банк БелВЭБ,

Персональный 2 года 2,3% (-), 2,3% Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP 25 месяцев 1,7% (-), 1,7% Белгазпромбанк,

Стабильный 3 года 1,5% (-), 1,5% Белинвестбанк,

Личный выбор 2 / 3 года 1,7% / 1,7% (+0,2% / +0,2%), 1,9% / 1,9% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 751−1000 дней 1,5% (-), 1,5% БТА Банк,

БТА Профит 2 года 2,3% (-), 2,3% Банк Решение,

Online-решение 2 года 1,3% (-), 1,3% ВТБ Банк,

ВТБ-Enter 2 / 3 года 1,5% / 1,6% (-0,9% / -1%), 0,6% / 0,6% Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,3% (-), 1,3% Банк Дабрабыт,

Шчодры 2 года 2,3% (-), 2,3% МТБанк,

Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank,

Капитал 2 года 2,3% (-), 2,3% РРБ Банк,

Европейский 2 года 2,1% (-), 2,1% РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный 3 года 2,3% (-), 2,3% Технобанк,

Новый 2 года 2,2% (-), 2,2% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 2,3% (-), 2,3% Цептер Банк,

Цептер Соната 2 года 1,6% (-), 1,6%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Лучшее будущее 2 / 3 года 2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 25 месяцев 0,5% (-), 0,5% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2 / 3 года 2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3% Беларусбанк,

Классик On-line 3 года 1,65% (-), 1,65% Банк БелВЭБ,

Персональный 2 года 2,3% (-), 2,3% Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP 25 месяцев 1,7% (-), 1,7% Белгазпромбанк,

Стабильный 3 года 1,5% (-), 1,5% Белинвестбанк,

Личный выбор 2 / 3 года 1,7% / 1,7% (+0,2% / +0,2%), 1,9% / 1,9% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 751−1000 дней 1,5% (-), 1,5% БТА Банк,

БТА Профит 2 года 2,3% (-), 2,3% Банк Решение,

Online-решение 2 года 1,3% (-), 1,3% ВТБ Банк,

ВТБ-Enter 2 / 3 года 1,5% / 1,6% (-0,9% / -1%), 0,6% / 0,6% Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,3% (-), 1,3% Банк Дабрабыт,

Шчодры 2 года 2,3% (-), 2,3% МТБанк,

Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank,

Капитал 2 года 2,3% (-), 2,3% РРБ Банк,

Европейский 2 года 2,1% (-), 2,1% РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный 3 года 2,3% (-), 2,3% Технобанк,

Новый 2 года 2,2% (-), 2,2% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 2,3% (-), 2,3% Цептер Банк,

Цептер Соната 2 года 1,6% (-), 1,6%

Вклады в евро

В сегменте евро сплошь и рядом хорошие новости: Банк БелВЭБ поднял ставку по евродепозиту на 2 года на 0,1% годовых; Белинвестбанк — на 0,45% по вкладу на 2 года и на 0,5% по вкладу на 3 года;

Белорусский народный банк также поднял ставки на 0,25% годовых по вкладу на 2 и на 3 года.

Разве что Paritetbank сократил ставку на 0,2% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 1,3% годовых ( РРБ Банк , БТА Банк и Цептер Банк ), на 3 года — 1,3% годовых ( РРБ Банк) .

Банк, вклад Срок размещения Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Лучшее будущее 2 / 3 года 1% / 1% (+0,25% / +0,25%), 1,25% / 1,25% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2 / 3 года 1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1% Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд 2 года 0,65% (-), 0,65% Беларусбанк,

Классик 3 года 0,8% (-), 0,8% Банк БелВЭБ,

Персональный 2 года 1,1% (+0,1%), 1,2% Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP 25 месяцев 1% (-), 1% Белгазпромбанк,

Стабильный 3 года 0,8% (-), 0,8% Белинвестбанк,

Личный выбор 2 / 3 года 0,65% / 0,7% (+0,45% / +0,5%), 1,1% / 1,2% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 751−1000 дней 0,4% (-), 0,4% БТА Банк,

БТА Профит 2 года 1,3% (-), 1,3% Банк Решение,

Online-решение 2 года 0,5% (-), 0,5% ВТБ Банк,

ВТБ-Enter 2 года 0,1% (-), 0,1% ВТБ Банк,

Окно возможностей 3 года 0,01% (-), 0,01% Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 0,8% (-), 0,8% Дабрабыт,

Шчодры 2 года 1,1% (-), 1,1% МТБанк,

Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank,

Капитал 2 года 1,5% (-0,2), 1,3% РРБ Банк,

Европейский 2 года 1,3% (-), 1,3% РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный 3 года 1,3% (-), 1,3% Технобанк,

е-Удача 2 года 1% (-), 1% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 1% (-), 1% Цептер Банк,

Цептер Соната 2 года 1,3% (-), 1,3%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Лучшее будущее 2 / 3 года 1% / 1% (+0,25% / +0,25%), 1,25% / 1,25% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2 / 3 года 1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1% Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд 2 года 0,65% (-), 0,65% Беларусбанк,

Классик 3 года 0,8% (-), 0,8% Банк БелВЭБ,

Персональный 2 года 1,1% (+0,1%), 1,2% Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP 25 месяцев 1% (-), 1% Белгазпромбанк,

Стабильный 3 года 0,8% (-), 0,8% Белинвестбанк,

Личный выбор 2 / 3 года 0,65% / 0,7% (+0,45% / +0,5%), 1,1% / 1,2% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 751−1000 дней 0,4% (-), 0,4% БТА Банк,

БТА Профит 2 года 1,3% (-), 1,3% Банк Решение,

Online-решение 2 года 0,5% (-), 0,5% ВТБ Банк,

ВТБ-Enter 2 года 0,1% (-), 0,1% ВТБ Банк,

Окно возможностей 3 года 0,01% (-), 0,01% Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 0,8% (-), 0,8% Дабрабыт,

Шчодры 2 года 1,1% (-), 1,1% МТБанк,

Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank,

Капитал 2 года 1,5% (-0,2), 1,3% РРБ Банк,

Европейский 2 года 1,3% (-), 1,3% РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный 3 года 1,3% (-), 1,3% Технобанк,

е-Удача 2 года 1% (-), 1% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 1% (-), 1% Цептер Банк,

Цептер Соната 2 года 1,3% (-), 1,3%

Вклады в российских рублях

Второй месяц в сегменте российского рубля продолжается сокращение ставок. Максимальное падение ставки в прошлом месяце составило 1% годовых. В этом месяце эта цифра составляет чуть меньше — 0,8% годовых.

По двухгодичным вкладам ставки сократили: Банк БелВЭБ на 0,5% годовых; Белорусский народный банк — на 0,25% годовых; БПС-Сбербанк — на 0,2% годовых; Банк Решение — на 0,8% годовых; Банке ВТБ — на 0,4% годовых по вкладам на 2 и на 3 года.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,2% годовых ( Paritetbank ), на 3 года — 5,5% годовых ( Белагропромбанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Лучшее будущее 24 месяца 6,25% (-0,25%), 6% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 25 месяцев 5% (-), 5% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2 / 3 года 5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5% Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд 2 года 4% (-), 4% Беларусбанк,

Классик 3 года 2% (-), 2% Банк БелВЭБ,

Персональный 2 года 5,5% (-0,5%), 5% Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP 25 месяцев 5,9% (-), 5,9% Белинвестбанк,

Личный выбор 2 / 3 года 4,7% / 4,7% (-), 4,7% / 4,7% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 501−1000 дней 5,5% (-0,2%), 5,3% БТА Банк,

БТА Профит 2 года 6% (-), 6% Банк Решение,

Формула успеха 2 года 5% (-0,8%), 4,2% ВТБ Банк,

Окно возможностей 2 / 3 года 5,4% / 5,4% (-0,4% / -0,4%), 5% / 5% Дабрабыт,

Шчодры 2 года 5,5% (-), 5,5% Paritetbank,

Капитал 2 года 6,2% (-), 6,2% РРБ Банк,

Безотзывный на 27 месяцев 2 года 5% (-), 5% Технобанк,

Новый 2 года 5,2% (-), 5,2% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 4,5% (-), 4,5%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Лучшее будущее 24 месяца 6,25% (-0,25%), 6% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 25 месяцев 5% (-), 5% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2 / 3 года 5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5% Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд 2 года 4% (-), 4% Беларусбанк,

Классик 3 года 2% (-), 2% Банк БелВЭБ,

Персональный 2 года 5,5% (-0,5%), 5% Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP 25 месяцев 5,9% (-), 5,9% Белинвестбанк,

Личный выбор 2 / 3 года 4,7% / 4,7% (-), 4,7% / 4,7% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 501−1000 дней 5,5% (-0,2%), 5,3% БТА Банк,

БТА Профит 2 года 6% (-), 6% Банк Решение,

Формула успеха 2 года 5% (-0,8%), 4,2% ВТБ Банк,

Окно возможностей 2 / 3 года 5,4% / 5,4% (-0,4% / -0,4%), 5% / 5% Дабрабыт,

Шчодры 2 года 5,5% (-), 5,5% Paritetbank,

Капитал 2 года 6,2% (-), 6,2% РРБ Банк,

Безотзывный на 27 месяцев 2 года 5% (-), 5% Технобанк,

Новый 2 года 5,2% (-), 5,2% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 4,5% (-), 4,5%