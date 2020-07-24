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Обзор депозитов для самых рискованных вкладчиков: варианты в валюте на два или три года

24.07.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июле перемены были не только у долларовых вкладов, но и депозитов в евро и в российских рублях. У первых наблюдается положительная динамика для вкладчиков, у вторых — нет. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные безотзывные вклады в валюте сроком на 2 и 3 года в каждом из банков.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Информация актуальна на 09.30 24 июля

Вклады в долларах

В долларовом сегменте не снижается планка самых выгодных депозитов - она составляет 2,3% годовых второй месяц к ряду. Из изменений июля — повышение ставок в Белагропромбанке и Белинвестбанке, а также существенное снижение ставок в Банке ВТБ, который сократил ставки по вкладам на 2 и на 3 года на 0,9% и 1% годовых соответственно.

Самая высокая ставка среди длинных депозитов в долларах — 2,3% годовых. На 2 года под такую ставку примут вклады Белагропромбанк, Банк БелВЭБ, Белорусский народный банк, БТА Банк, Банк Дабрабыт, Paritetbank и Франсабанк, на 3 года — Белагропромбанк, Белорусский народный банк и РРБ Банк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Лучшее будущее

 2 / 3 года 2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

25 месяцев

0,5% (-), 0,5%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2 / 3 года

2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3%

Беларусбанк,
Классик On-line

3 года

1,65% (-), 1,65%

Банк БелВЭБ,
Персональный

2 года

2,3% (-), 2,3%

Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP

25 месяцев

1,7% (-), 1,7%

Белгазпромбанк,
Стабильный

3 года

1,5% (-), 1,5%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 / 3 года

1,7% / 1,7% (+0,2% / +0,2%), 1,9% / 1,9%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

751−1000 дней

1,5% (-), 1,5%

БТА Банк,
БТА Профит

2 года

2,3% (-), 2,3%

Банк Решение,
Online-решение

2 года

1,3% (-), 1,3%

ВТБ Банк,
ВТБ-Enter

2 / 3 года

1,5% / 1,6% (-0,9% / -1%), 0,6% / 0,6%

Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,3% (-), 1,3%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2 года

2,3% (-), 2,3%

МТБанк,
Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,
Капитал

2 года

2,3% (-), 2,3%

РРБ Банк,
Европейский

2 года

2,1% (-), 2,1%

РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный

3 года

2,3% (-), 2,3%

Технобанк,
Новый

2 года

2,2% (-), 2,2%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

2,3% (-), 2,3%

Цептер Банк,
Цептер Соната

2 года

1,6% (-), 1,6%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Лучшее будущее

 2 / 3 года 2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

25 месяцев

0,5% (-), 0,5%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2 / 3 года

2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3%

Беларусбанк,
Классик On-line

3 года

1,65% (-), 1,65%

Банк БелВЭБ,
Персональный

2 года

2,3% (-), 2,3%

Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP

25 месяцев

1,7% (-), 1,7%

Белгазпромбанк,
Стабильный

3 года

1,5% (-), 1,5%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 / 3 года

1,7% / 1,7% (+0,2% / +0,2%), 1,9% / 1,9%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

751−1000 дней

1,5% (-), 1,5%

БТА Банк,
БТА Профит

2 года

2,3% (-), 2,3%

Банк Решение,
Online-решение

2 года

1,3% (-), 1,3%

ВТБ Банк,
ВТБ-Enter

2 / 3 года

1,5% / 1,6% (-0,9% / -1%), 0,6% / 0,6%

Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,3% (-), 1,3%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2 года

2,3% (-), 2,3%

МТБанк,
Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,
Капитал

2 года

2,3% (-), 2,3%

РРБ Банк,
Европейский

2 года

2,1% (-), 2,1%

РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный

3 года

2,3% (-), 2,3%

Технобанк,
Новый

2 года

2,2% (-), 2,2%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

2,3% (-), 2,3%

Цептер Банк,
Цептер Соната

2 года

1,6% (-), 1,6%

Вклады в евро

В сегменте евро сплошь и рядом хорошие новости: Банк БелВЭБ поднял ставку по евродепозиту на 2 года на 0,1% годовых; Белинвестбанк — на 0,45% по вкладу на 2 года и на 0,5% по вкладу на 3 года;

Белорусский народный банк также поднял ставки на 0,25% годовых по вкладу на 2 и на 3 года.

Разве что Paritetbank сократил ставку на 0,2% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 1,3% годовых (РРБ Банк, БТА Банк и Цептер Банк), на 3 года — 1,3% годовых (РРБ Банк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Лучшее будущее

 2 / 3 года 1% / 1% (+0,25% / +0,25%), 1,25% / 1,25%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2 / 3 года

1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1%

Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд

2 года

0,65% (-), 0,65%

Беларусбанк,
Классик

3 года

0,8% (-), 0,8%

Банк БелВЭБ,
Персональный

2 года

1,1% (+0,1%), 1,2%

Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP

25 месяцев

1% (-), 1%

Белгазпромбанк,
Стабильный

3 года

0,8% (-), 0,8%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 / 3 года

0,65% / 0,7% (+0,45% / +0,5%), 1,1% / 1,2%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

751−1000 дней

0,4% (-), 0,4%

БТА Банк,
БТА Профит

2 года

1,3% (-), 1,3%

Банк Решение,
Online-решение

2 года

0,5% (-), 0,5%

ВТБ Банк,
ВТБ-Enter

2 года

0,1% (-), 0,1%

ВТБ Банк,
Окно возможностей

3 года

0,01% (-), 0,01%

Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

0,8% (-), 0,8%

Дабрабыт,
Шчодры

2 года

1,1% (-), 1,1%

МТБанк,
Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,
Капитал

2 года

1,5% (-0,2), 1,3%

РРБ Банк,
Европейский

2 года

1,3% (-), 1,3%

РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный

3 года

1,3% (-), 1,3%

Технобанк,
е-Удача

2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

1% (-), 1%

Цептер Банк,
Цептер Соната

2 года

1,3% (-), 1,3%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Лучшее будущее

 2 / 3 года 1% / 1% (+0,25% / +0,25%), 1,25% / 1,25%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2 / 3 года

1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1%

Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд

2 года

0,65% (-), 0,65%

Беларусбанк,
Классик

3 года

0,8% (-), 0,8%

Банк БелВЭБ,
Персональный

2 года

1,1% (+0,1%), 1,2%

Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP

25 месяцев

1% (-), 1%

Белгазпромбанк,
Стабильный

3 года

0,8% (-), 0,8%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 / 3 года

0,65% / 0,7% (+0,45% / +0,5%), 1,1% / 1,2%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

751−1000 дней

0,4% (-), 0,4%

БТА Банк,
БТА Профит

2 года

1,3% (-), 1,3%

Банк Решение,
Online-решение

2 года

0,5% (-), 0,5%

ВТБ Банк,
ВТБ-Enter

2 года

0,1% (-), 0,1%

ВТБ Банк,
Окно возможностей

3 года

0,01% (-), 0,01%

Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

0,8% (-), 0,8%

Дабрабыт,
Шчодры

2 года

1,1% (-), 1,1%

МТБанк,
Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,
Капитал

2 года

 1,5% (-0,2), 1,3%

РРБ Банк,
Европейский

2 года

1,3% (-), 1,3%

РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный

3 года

1,3% (-), 1,3%

Технобанк,
е-Удача

2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

1% (-), 1%

Цептер Банк,
Цептер Соната

2 года

1,3% (-), 1,3%

Вклады в российских рублях

Второй месяц в сегменте российского рубля продолжается сокращение ставок. Максимальное падение ставки в прошлом месяце составило 1% годовых. В этом месяце эта цифра составляет чуть меньше — 0,8% годовых.

По двухгодичным вкладам ставки сократили: Банк БелВЭБ на 0,5% годовых; Белорусский народный банк — на 0,25% годовых; БПС-Сбербанк — на 0,2% годовых; Банк Решение — на 0,8% годовых; Банке ВТБ — на 0,4% годовых по вкладам на 2 и на 3 года.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,2% годовых (Paritetbank), на 3 года — 5,5% годовых (Белагропромбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Лучшее будущее

 24 месяца 6,25% (-0,25%), 6%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

25 месяцев

5% (-), 5%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2 / 3 года

5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5%

Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд

2 года

4% (-), 4%

Беларусбанк,
Классик

3 года

2% (-), 2%

Банк БелВЭБ,
Персональный

2 года

5,5% (-0,5%), 5%

Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP

25 месяцев

5,9% (-), 5,9%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 / 3 года

4,7% / 4,7% (-), 4,7% / 4,7%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

501−1000 дней

5,5% (-0,2%), 5,3%

БТА Банк,
БТА Профит

2 года

6% (-), 6%

Банк Решение,
Формула успеха

2 года

5% (-0,8%), 4,2%

ВТБ Банк,
Окно возможностей

2 / 3 года

5,4% / 5,4% (-0,4% / -0,4%), 5% / 5%

Дабрабыт,
Шчодры

2 года

5,5% (-), 5,5%

Paritetbank,
Капитал

2 года

6,2% (-), 6,2%

РРБ Банк,
Безотзывный на 27 месяцев

2 года

5% (-), 5%

Технобанк,
Новый

2 года

5,2% (-), 5,2%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

4,5% (-), 4,5%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Лучшее будущее

 24 месяца 6,25% (-0,25%), 6%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

25 месяцев

5% (-), 5%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2 / 3 года

5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5%

Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд

2 года

4% (-), 4%

Беларусбанк,
Классик

3 года

2% (-), 2%

Банк БелВЭБ,
Персональный

2 года

5,5% (-0,5%), 5%

Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP

25 месяцев

5,9% (-), 5,9%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 / 3 года

4,7% / 4,7% (-), 4,7% / 4,7%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

501−1000 дней

5,5% (-0,2%), 5,3%

БТА Банк,
БТА Профит

2 года

6% (-), 6%

Банк Решение,
Формула успеха

2 года

5% (-0,8%), 4,2%

ВТБ Банк,
Окно возможностей

2 / 3 года

5,4% / 5,4% (-0,4% / -0,4%), 5% / 5%

Дабрабыт,
Шчодры

2 года

5,5% (-), 5,5%

Paritetbank,
Капитал

2 года

6,2% (-), 6,2%

РРБ Банк,
Безотзывный на 27 месяцев

2 года

5% (-), 5%

Технобанк,
Новый

2 года

5,2% (-), 5,2%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

4,5% (-), 4,5%

 
 
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