Обзор депозитов для самых рискованных вкладчиков: варианты в валюте на два или три года
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Источник материала:
Tut.by
В июле перемены были не только у долларовых вкладов, но и депозитов в евро и в российских рублях. У первых наблюдается положительная динамика для вкладчиков, у вторых — нет. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные безотзывные вклады в валюте сроком на 2 и 3 года в каждом из банков. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Информация актуальна на 09.30 24 июля
Вклады в долларах
В долларовом сегменте не снижается планка самых выгодных депозитов - она составляет 2,3% годовых второй месяц к ряду. Из изменений июля — повышение ставок в
и Белагропромбанке , а также существенное снижение ставок в Белинвестбанке , который сократил ставки по вкладам на 2 и на 3 года на 0,9% и 1% годовых соответственно. Банке ВТБ
Самая высокая ставка среди длинных депозитов в долларах — 2,3% годовых. На 2 года под такую ставку примут вклады
, Белагропромбанк , Банк БелВЭБ , Белорусский народный банк , БТА Банк , Банк Дабрабыт и Paritetbank , на 3 года — Франсабанк , Белагропромбанк и Белорусский народный банк ). РРБ Банк
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3%
Беларусбанк,
Классик On-line
3 года
1,65% (-), 1,65%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
2,3% (-), 2,3%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1,7% (-), 1,7%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5% (-), 1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,7% (+0,2% / +0,2%), 1,9% / 1,9%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5% (-), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
2,3% (-), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
1,3% (-), 1,3%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 / 3 года
1,5% / 1,6% (-0,9% / -1%), 0,6% / 0,6%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,3% (-), 1,3%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
2,3% (-), 2,3%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
2,3% (-), 2,3%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
2,1% (-), 2,1%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
2,3% (-), 2,3%
Технобанк,
Новый
2 года
2,2% (-), 2,2%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
2,3% (-), 2,3%
Цептер Банк,
Цептер Соната
2 года
1,6% (-), 1,6%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3%
Беларусбанк,
Классик On-line
3 года
1,65% (-), 1,65%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
2,3% (-), 2,3%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1,7% (-), 1,7%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5% (-), 1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,7% (+0,2% / +0,2%), 1,9% / 1,9%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5% (-), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
2,3% (-), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
1,3% (-), 1,3%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 / 3 года
1,5% / 1,6% (-0,9% / -1%), 0,6% / 0,6%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,3% (-), 1,3%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
2,3% (-), 2,3%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
2,3% (-), 2,3%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
2,1% (-), 2,1%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
2,3% (-), 2,3%
Технобанк,
Новый
2 года
2,2% (-), 2,2%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
2,3% (-), 2,3%
Цептер Банк,
Цептер Соната
2 года
1,6% (-), 1,6%
Вклады в евро
В сегменте евро сплошь и рядом хорошие новости:
поднял ставку по евродепозиту на 2 года на 0,1% годовых; Банк БелВЭБ — на 0,45% по вкладу на 2 года и на 0,5% по вкладу на 3 года; Белинвестбанк
также поднял ставки на 0,25% годовых по вкладу на 2 и на 3 года. Белорусский народный банк
Разве что
сократил ставку на 0,2% годовых. Paritetbank
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 1,3% годовых (
, РРБ Банк и БТА Банк ), на 3 года — 1,3% годовых ( Цептер Банк . РРБ Банк)
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
1% / 1% (+0,25% / +0,25%), 1,25% / 1,25%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
0,65% (-), 0,65%
Беларусбанк,
Классик
3 года
0,8% (-), 0,8%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1,1% (+0,1%), 1,2%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1% (-), 1%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
0,8% (-), 0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
0,65% / 0,7% (+0,45% / +0,5%), 1,1% / 1,2%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
0,4% (-), 0,4%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
1,3% (-), 1,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
0,5% (-), 0,5%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 года
0,1% (-), 0,1%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
3 года
0,01% (-), 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
0,8% (-), 0,8%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
1,1% (-), 1,1%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
1,5% (-0,2), 1,3%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
1,3% (-), 1,3%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
1,3% (-), 1,3%
Технобанк,
е-Удача
2 года
1% (-), 1%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
1% (-), 1%
Цептер Банк,
Цептер Соната
2 года
1,3% (-), 1,3%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
1% / 1% (+0,25% / +0,25%), 1,25% / 1,25%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
0,65% (-), 0,65%
Беларусбанк,
Классик
3 года
0,8% (-), 0,8%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1,1% (+0,1%), 1,2%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1% (-), 1%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
0,8% (-), 0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
0,65% / 0,7% (+0,45% / +0,5%), 1,1% / 1,2%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
0,4% (-), 0,4%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
1,3% (-), 1,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
0,5% (-), 0,5%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 года
0,1% (-), 0,1%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
3 года
0,01% (-), 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
0,8% (-), 0,8%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
1,1% (-), 1,1%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
1,5% (-0,2), 1,3%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
1,3% (-), 1,3%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
1,3% (-), 1,3%
Технобанк,
е-Удача
2 года
1% (-), 1%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
1% (-), 1%
Цептер Банк,
Цептер Соната
2 года
1,3% (-), 1,3%
Вклады в российских рублях
Второй месяц в сегменте российского рубля продолжается сокращение ставок. Максимальное падение ставки в прошлом месяце составило 1% годовых. В этом месяце эта цифра составляет чуть меньше — 0,8% годовых.
По двухгодичным вкладам ставки сократили:
на 0,5% годовых; Банк БелВЭБ — на 0,25% годовых; Белорусский народный банк — на 0,2% годовых; БПС-Сбербанк — на 0,8% годовых; Банк Решение — на 0,4% годовых по вкладам на 2 и на 3 года. Банке ВТБ
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,2% годовых (
), на 3 года — 5,5% годовых ( Paritetbank ). Белагропромбанк
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
24 месяца
6,25% (-0,25%), 6%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
5% (-), 5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
4% (-), 4%
Беларусбанк,
Классик
3 года
2% (-), 2%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
5,5% (-0,5%), 5%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
5,9% (-), 5,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
4,7% / 4,7% (-), 4,7% / 4,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
501−1000 дней
5,5% (-0,2%), 5,3%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
6% (-), 6%
Банк Решение,
Формула успеха
2 года
5% (-0,8%), 4,2%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
2 / 3 года
5,4% / 5,4% (-0,4% / -0,4%), 5% / 5%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
5,5% (-), 5,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
6,2% (-), 6,2%
РРБ Банк,
Безотзывный на 27 месяцев
2 года
5% (-), 5%
Технобанк,
Новый
2 года
5,2% (-), 5,2%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
4,5% (-), 4,5%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в июне (изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
24 месяца
6,25% (-0,25%), 6%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
5% (-), 5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
4% (-), 4%
Беларусбанк,
Классик
3 года
2% (-), 2%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
5,5% (-0,5%), 5%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
5,9% (-), 5,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
4,7% / 4,7% (-), 4,7% / 4,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
501−1000 дней
5,5% (-0,2%), 5,3%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
6% (-), 6%
Банк Решение,
Формула успеха
2 года
5% (-0,8%), 4,2%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
2 / 3 года
5,4% / 5,4% (-0,4% / -0,4%), 5% / 5%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
5,5% (-), 5,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
6,2% (-), 6,2%
РРБ Банк,
Безотзывный на 27 месяцев
2 года
5% (-), 5%
Технобанк,
Новый
2 года
5,2% (-), 5,2%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
4,5% (-), 4,5%
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FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные безотзывные вклады в валюте сроком на 2 и 3 года в каждом из банков.
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