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Абоненты МТС с начала года сгенерировали более 170 петабайт 4G-трафика

24.07.2020 10:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Абоненты МТС с начала года сгенерировали более 170 петабайт 4G-трафика

С начала года абоненты сгенерировали более 170 петабайт информации в сети 4G — это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем потребления продолжает расти.

В целом ежедневное потребление мобильного интернета пользователями смартфонов в 4G постепенно приближается к 1 петабайту, а это 1024 терабайта. Больше всего LTE-трафика с начала года прокачала базовая станция в Кобрине — через нее клиенты компании «сгенерировали» около 258 терабайт. Чуть меньше показатели у базовой станции в Полоцке — здесь объем трафика достиг около 250 терабайт. Следом идет Брест — более 247 терабайт.

Рост потребления трафика обусловлен расширением емкости сети LTE. С января этого года в 60 населенных пунктах страны было запущено 235 новых базовых станций 4G в двух диапазонах — 1800 МГц и 2600 МГц.

Увеличение емкости сети происходило во всех областях страны. Впервые диапазон 2600 МГц был включен более чем в 20 населенных пунктах: Фаниполе, Большевике, Воловщине, Заболотье, Королев Стане, Прилуках, Самохваловичах, Семково, Таборах, Цнянке, Каменце, Ляховичах, Барани, Буда-Кошелево, Мстиславле и других. Кроме того, в данном диапазоне была модернизирована 101 базовая станция в 26 городах страны.

Также за этот период в сети заработало 77 новых базовых станций в диапазоне 1800 МГц.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

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Теги: Брест
 
 
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С начала года абоненты сгенерировали более 170 петабайт информации в сети 4G — это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем потребления...
 
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