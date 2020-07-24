Источник материала: Виртуальный Брест

А вы знаете,что на ул. Лейтенанта Рябцева залили фундамент под первый дом в новом квартале?





Эту 11-этажку начали строить в этом месяце.





На первых двух фото - подготовка к строительству, остальные были сняты сегодня.







