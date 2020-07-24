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На ул. Лейтенанта Рябцева залили фундамент под первый дом в новом квартале
24.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
А вы знаете,что на ул. Лейтенанта Рябцева залили фундамент под первый дом в новом квартале?
Эту 11-этажку начали строить в этом месяце.
На первых двух фото - подготовка к строительству, остальные были сняты сегодня.
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А вы знаете,что на ул. Лейтенанта Рябцева залили фундамент под первый дом в новом квартале? Эту 11-этажку начали строить в этом месяце. На первых двух фото -...
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