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На ул. Лейтенанта Рябцева залили фундамент под первый дом в новом квартале

24.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

А вы знаете,что на ул. Лейтенанта Рябцева залили фундамент под первый дом в новом квартале?

На ул. Лейтенанта Рябцева залили фундамент под первый дом в новом квартале

Эту 11-этажку начали строить в этом месяце.

На ул. Лейтенанта Рябцева залили фундамент под первый дом в новом квартале

На первых двух фото - подготовка к строительству, остальные были сняты сегодня.

На ул. Лейтенанта Рябцева залили фундамент под первый дом в новом квартале

На ул. Лейтенанта Рябцева залили фундамент под первый дом в новом квартале

 
 
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  А вы знаете,что на ул. Лейтенанта Рябцева залили фундамент под первый дом в новом квартале? Эту 11-этажку начали строить в этом месяце. На первых двух фото -...
 
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