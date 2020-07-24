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Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Марину Горку

24.07.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конец недели Александр Лукашенко по традиции проводит с рабочей поездкой. 24 июля главу государства ждут в Марьиной Горке, где он посетит 5-ю отдельную бригаду специального назначения. Это элита Вооруженных Сил, армейский спецназ.   

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Марину Горку

Подразделения здесь дислоцируются еще с довоенных лет. Развитие сил спецопераций – одно из перспективных направлений белорусской армии.   

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Марину Горку

Также в центре внимания главы государства – социальная инфраструктура. 

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Новости Беларуси. Конец недели Александр Лукашенко по традиции проводит с рабочей поездкой. 24 июля главу государства ждут в Марьиной Горке, где он посетит 5-ю...
 
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