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А по пятницам — скидки

24.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Аптечная сеть Могилевского РУП «Фармация» в очередной раз предприняла меры для улучшения обслуживания жителей города и района.

В аптеке № 226 пятой категории, которая размещена в доме № 5 по улице Якубовского, с недавнего времени изменен режим работы. Она открыта теперь для посетителей ежедневно, без выходных, с 9.00 до 19.20 с небольшим перерывом (14.00-14.20).

По информации заведующей аптекой Юлии Смоляковой, здесь посетителям предлагают широкий выбор лекарственных средств (отпуск их осуществляется в том числе по обычным и льготным рецептам), очков и контактных линз, аппаратов для измерения давления, глюкометров и др. А по пятницам в этом магазине лекарств приятные скидки на весь ассортимент до 10 процентов.

Тамара ИВАНОВИЧ


 
 
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Аптечная сеть Могилевского РУП «Фармация» в очередной раз предприняла меры для улучшения обслуживания жителей города и района. В аптеке № 226 пятой категории,...
 
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