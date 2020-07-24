Этой ночью комета NEOWISE была на минимальном расстоянии от Земли. Как это выглядело

Источник материала: Tut.by

В ночь с 23 на 24 июля комета NEOWISE подошла к Земле на минимальное расстояние — примерно на 103 миллионов километров. Собрали фото, как это выглядело с поверхности Земли. Сотни фотографов от пустыни Мохаве и до Мирского замка фотографировали комету на фоне знаменитых пейзажей и сооружений.





Про комету C/2020 F3 (NEOWISE) мы писали ранее — это ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная 27 марта 2020 года космическим телескопом NEOWISE. Она стала видна более ясно, когда приблизилась к Солнцу (внутри орбиты Меркурия). Российский космонавт Иван Вагнер назвал ее самой яркой за последние семь лет.





В следующий раз комету NEOWISE можно будет увидеть через 6800 лет.















