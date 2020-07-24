|
Этой ночью комета NEOWISE была на минимальном расстоянии от Земли. Как это выглядело
Источник материала: Tut.by
В ночь с 23 на 24 июля комета NEOWISE подошла к Земле на минимальное расстояние — примерно на 103 миллионов километров. Собрали фото, как это выглядело с поверхности Земли. Сотни фотографов от пустыни Мохаве и до Мирского замка фотографировали комету на фоне знаменитых пейзажей и сооружений.
Про комету C/2020 F3 (NEOWISE) мы
В следующий раз комету NEOWISE можно будет увидеть через 6800 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комета NEOWISE подошла к Земле на на 103 миллионов километров
|
Свежие газеты
Архив (Разное)