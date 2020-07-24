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Тихановская завела Telegram-канал. Догадайтесь, как она его назвала
Источник материала: Партизан
Оригинально и креативно.
Кандидат в президенты Светлана Тихановская завела в Telegram персональный канал и назвала его
Дело в том, что приближенный к Лукашенко телеграм-канал, освещающий его деятельность, называется
Любопытно, что пролукашенковский телеграм-канал за все время своего существования собрал немногим более 32 тысяч подписчиков, телеграм-канал Светланы Тихановской всего за полсуток собрал уже почти 12 тысяч подписчиков
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Оригинально и креативно.
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