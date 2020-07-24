По труду и честь

Июль для работников РУП «Шипяны-АСК» месяц радостный: именно в это время проводится торжественное награждение передовиков, отличившихся в ходе заготовки кормов.

Отметить заслуги работников приехали председатель райкома профсоюза работников АПК Вячеслав Лопатко, а также специалисты Белорусского профсоюза работников АПК — главный технический инспектор Валерий Русаков и заведующий отдела по социально-экономическим вопросам Виталий Лисицкий.

Сопровождала комиссию главный специалист по идеологической работе «Шипяны-АПК» Нина Карась — она делилась фактами из истории предприятия и рассказывала об особенностях работы каждого агрария.

Благодарственными письмами, памятными сувенирами и ценными призами были награждены Максим Дулеба и Виктор Гапанович — уже не первый год они показывают отличные результаты во время заготовки и останавливаться на достигнутом не планируют.

Награды получили и специалисты, которые работают на «Шипянах» недавно: Максим Якубович и Вадим Кудревич. Максиму Сергеевичу всего двадцать один год, и управлять трактором его научил отец — он был трактористом, и с детства воспитывал в сыне любовь к сельскохозяйственному делу.

— Приятно, что молодые ребята занимаются важной работой, и нам есть на кого положится в будущем, — похвалил специалистов Валерий Владимирович.

Сотрудники Белорусского профсоюза работников АПК высоко оценили труд коллектива РУП «Шипяны-АСК».

— Видно, что работа идет в правильном направлении. На предприятии задействована серьезная техника, которой управляют квалифицированные специалисты. Отмечу, что в организации созданы все условия для комфортной работы трудящихся: в столовой налажено питание, а в поле работникам выдают сухпайки, — говорит Валерий Владимирович.

Нехайчик Полина.

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