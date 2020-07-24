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Виталий Гурков: «В каких отношениях сейчас со Станютой? В тупиковых»
Источник материала: Tut.by
Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков рассказал на YouTube-канале
— В каких вы отношениях с Мелитиной Станютой?
— В тупиковых. Не очень хочу говорить об отношениях. Этого человека я очень люблю и уважаю. Не нравится, когда в СМИ затрагивается тема наших отношений.
— Почему вы никогда не выносили на публику отношения?
— Счастье любит тишину, наверное.
— Ты рассказывал, что делал предложение. Вспомнишь, когда?
— В 2017 году, наверное. Или в 2018-м. Пару лет назад.
— Ответа нет?
— Были разные ответы. Были и слезы. И да, и нет. И все остальное.
— Ты чувствовал дискомфорт от общественного интереса?
— Неприятно, когда общественность обвенчала. Звонили, задавали вопросы. Не очень приятно, когда копаются.
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Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков рассказал на YouTube-канале «Жизнь-малина» о своих отношениях с гимнасткой Мелитиной...
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