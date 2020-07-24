Виталий Гурков: «В каких отношениях сейчас со Станютой? В тупиковых»

Источник материала: Tut.by

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков рассказал на YouTube-канале «Жизнь-малина» о своих отношениях с гимнасткой Мелитиной Станютой.



Фото из инстаграма Виталия Гуркова

— В каких вы отношениях с Мелитиной Станютой?

— В тупиковых. Не очень хочу говорить об отношениях. Этого человека я очень люблю и уважаю. Не нравится, когда в СМИ затрагивается тема наших отношений.

— Почему вы никогда не выносили на публику отношения?

— Счастье любит тишину, наверное.

— Ты рассказывал, что делал предложение. Вспомнишь, когда?

— В 2017 году, наверное. Или в 2018-м. Пару лет назад.

— Ответа нет?

— Были разные ответы. Были и слезы. И да, и нет. И все остальное.

— Ты чувствовал дискомфорт от общественного интереса?

— Неприятно, когда общественность обвенчала. Звонили, задавали вопросы. Не очень приятно, когда копаются.