Швея пришила бабочке оторванное крыло. Результат удивителен

Источник материала: ОНТ

Бабочка Монарх является одним из самых красивых насекомых в мире. Продолжительность её жизни составляет от 2 недель до 5 месяцев. Однако её жизнь могла бы стать в несколько раз короче из-за травмы, которую она получила во время окукливания. Но насекомому повезло оказаться в саду женщины по имени Роми Макклоски, которая по профессии является швеёй. Об этом сообщает портал Goodhouse.ru.

В своём саду на кустах женщина как-то раз нашла три гусеницы бабочек. Роми следила за ними. Через некоторое время она поняла, что одной из бабочек нужна помощь, поскольку у Монарха оторвалось крыло. Будучи швеёй, женщина поняла, что может её спасти.

Для этого женщине понадобилась салфетка, проволока, клей, зубочистка, ватные палочки, пинцет, тальк и часть крыла, которое осталось от уже умершей бабочки. Во время "операции" Роми зафиксировала насекомое с помощью проволоки, чтобы оно не двигалось. В результате женщине удалось пришить крыло таким способом, что шов заметить очень сложно.

Как утверждает Роми, бабочка не чувствовала никакой боли. Ведь в их крыльях нет рецепторов боли. Теперь бабочка может жить полноценной жизнью и летать.

фото: Goodhouse.ru

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