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В Щучине при пожаре очевидцами спасены две девочки
Источник материала: ОНТ
В Щучине трое мужчин-очевидцев спасли из горящей квартиры двух девочек. Об этом
Сообщение о возгорании в пятиэтажке по улице Заводской поступило на пульт спасателям в четверг около 10.30. Первым обратил внимание на дым из окна квартиры на первом этаже Виталий Ванелик, занимавший должность командира отделения ПАСП №16 Щучинского райотдела МЧС.
Спасатель, который жил в соседнем подъезде, часом ранее приехал с дежурства. Позвонив коллегам, он подбежал к окну горящей квартиры, на подоконнике которого сидела маленькая девочка. Сосед помог ей спуститься, после чего девочка рассказала, что в квартире осталась трехлетняя сестра.
К МЧСовцу присоединился работник Щучинской МПМК-167 Олег Снигир. Вместе они вошли в задымленную квартиру и, подсвечивая себе фонариками в телефоне, нашли ребенка – девочка закуталась в одеяло в дальней комнате.
Они вынесли ребенка на свежий воздух, передали соседкам и вернулись в квартиру, чтобы ведрами затушить пожар. Приехавшие по вызову сотрудники МЧС огнетушителями ликвидировали возгорание.
Как выяснилось позже, в семье воспитывалось пять детей.
Медработники, прибывшие на место, осмотрели девочек. Выяснилось, что госпитализация им не потребовалась.
В результате пожара сгорела тумбочка, оказался поврежден диван, закопчены стены и потолок в комнате. О причинах пожара не сообщается, одна из версий - детская шалость со спичками.
Фото: МЧС
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В Щучине трое мужчин-очевидцев спасли из горящей квартиры двух девочек. Об этом рассказали в Гродненском областном управлении МЧС. Сообщение о возгорании в...
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