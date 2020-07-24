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В Щучине при пожаре очевидцами спасены две девочки

24.07.2020 11:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Щучине при пожаре очевидцами спасены две девочки

В Щучине трое мужчин-очевидцев спасли из горящей квартиры двух девочек. Об этом рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в пятиэтажке по улице Заводской поступило на пульт спасателям в четверг около 10.30. Первым обратил внимание на дым из окна квартиры на первом этаже Виталий Ванелик, занимавший должность командира отделения ПАСП №16 Щучинского райотдела МЧС.


Спасатель, который жил в соседнем подъезде, часом ранее приехал с дежурства. Позвонив коллегам, он подбежал к окну горящей квартиры, на подоконнике которого сидела маленькая девочка. Сосед помог ей спуститься, после чего девочка рассказала, что в квартире осталась трехлетняя сестра.

К МЧСовцу присоединился работник Щучинской МПМК-167 Олег Снигир. Вместе они вошли в задымленную квартиру и, подсвечивая себе фонариками в телефоне, нашли ребенка – девочка закуталась в одеяло в дальней комнате.


Они вынесли ребенка на свежий воздух, передали соседкам и вернулись в квартиру, чтобы ведрами затушить пожар. Приехавшие по вызову сотрудники МЧС огнетушителями ликвидировали возгорание.

Как выяснилось позже, в семье воспитывалось пять детей.

«Выяснилось, что в семье воспитываются пятеро детей. Утром мама отправилась на работу, папа должен был вскоре прийти с ночной смены. В квартире оставались двое старших братьев и девочки. 13-летний мальчишка ушел, когда сестры спали, а 15-летний уехал в составе студенческого отряда на сельхозработы. Узнав о пожаре, домой прибежала встревоженная мама», - сообщили в МЧС.

Медработники, прибывшие на место, осмотрели девочек. Выяснилось, что госпитализация им не потребовалась.

В результате пожара сгорела тумбочка, оказался поврежден диван, закопчены стены и потолок в комнате. О причинах пожара не сообщается, одна из версий - детская шалость со спичками.



Фото: МЧС

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В Щучине трое мужчин-очевидцев спасли из горящей квартиры двух девочек. Об этом рассказали в Гродненском областном управлении МЧС. Сообщение о возгорании в...
 
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